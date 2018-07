Seit Jahren verhandeln mehrere europäische Gesellschaften unter Führung der französischen Société de Construction des Batignolles mit Ägypten über den Bau einer Erdöl-Pipeline. Sie soll den gesperrten Suezkana. umgehen und den Tankern die Fahrt ums Kap der Guten Hoffnung ersparen. Mehrmals schon wurde der Baubeginn verkündet, aber jedesmal kam etwas dazwischen.

Auch jetzt kündigt sich wieder eine Verzögerung an. Diesmal meldet sich Konkurrenz aus Amerika: Die New Yorker Investitionsbank Kidder, Peabody will den ägyptischen Behörden in 30 Tagen einen neuen Vorschlag für den Bau der Pipeline von Ain Sukhna (südlich von Suez) nach Sidi Kerir (westlich von Alexandria) vorlegen.

Die Bank, die der international Herald Tribune zufolge zusammen mit der First National City Bank die Ölleitung finanzieren will, hat die Bechtel Corporation, einer der größten Pipeline-Bauer der Welt, beauftragt, konkrete Pläne auszuarbeiten.

Die Amerikaner rechnen sich gegenüber dem Angebot des europäischen Konsortiums gute Chancen aus, den Auftrag zu gewinnen. Für die Europäer hat sich die Situation in den letzten zwanzig Monaten erheblich verschlechtert. Dank der Preissteigerung in den Partnerländern des Konsortiums, neben Mannesmann Export GmbH, Thyssen Stahlunion und Hoesch aus Deutschland sind auch englische und belgische Unternehmen im Konsortium vertreten, sind die ursprünglichen Baukosten für die Pipeline von 280 Millionen Dollar auf 400 Millionen gestiegen. ei