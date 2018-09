Inhalt Seite 1 — Striese im Hotel Seite 2 Auf einer Seite lesen

ARD, Samstag, 30. Juni: „Wanzen im Hotel“, Klamödie von Dieter Hildebrandt

Entweder so: Ein Tausendsasa, dieser Willy Millowitsch! Mit welcher Könnerschaft der Altmeister der deuschen Fröhlichkeit am Samstag ein Zwei-Personen-Stück (mit eingeblendeten Szenen) über die Distanz brachte! Und, da er einmal in Schwung war, sogar weit über die Distanz hinaus! Um Viertel nach neun sollte die von Millowitsch unter dem Pseudonym Dieter Hildebrandt geschriebene Klamödie enden, und Viertel vor zehn war man noch immer am Werk... aber wen nimmt das wunder, wenn man bedenkt, welche Möglichkeiten das Thema (ein Hotelkasten, der bessere Tage gesehen hat, bricht auseinander) für eine Regie im Stil von Millowitsch bietet: Da brechen die Stühle, zerfallen die Schränke, tropfen die Hähne, stockt der Fahrstuhl, da bieten sich die Witze förmlich an („In Zimmer 27 tropft es von der Decke.“ „Dann muß in Zimmer 37 die Badewanne voll sein“), da rollt das Stück ganz von selbst: Die Schauspieler können beruhigt sein – in einem Schwank von solcher Art sind die Requisiten die Protagonisten. Als Helden fungieren Sesselbein und Co: Die sorgen für Stimmung, der dumme August heißt Türgriff, als Charge gefällt Lift, beim Auftritt Teppichs schüttet sich das Publikum vor Lachen aus.

Oder so: Eins muß man Dieter Hildebrandt lassen. Er kann auch anders rum. Beherrschte er einst die Kunst des Floretts, so versteht er sich heute auf die Technik des Knüppeins. Und wie er das kann: Alle Ohnsorg-Stadel des Fernsehens erscheinen, an den Dialogen seines Stückes gemessen, als Ableger der comédie française! Die geben Kunst – er gibt’s dem Volk! Hildebrandt in die Bütt! Hildebrandt – die Zierde eines bunten Abends beim Betriebsausflug! Diese Bonmots! (Hotelportier zum Gast: „Was? Ihr Hahn tropft? Ich habe Ihnen doch gesagt, es dürfen keine kranken Tiere ins Hotelzimmer genommen werden.“) Diese Dialoge! („Der Chef hat sich das Leben genommen.“ „Wie, für immer?“ „Ja, für immer.“ „Das ganze?“ Und das neunzig Minuten lang! Eineinhalb Stunden!)

Und dann die Wortspiele, mal mit Helau, à la Huhnvater Jahn, und mal mit höherer Bedeutung (Ethos als Maskulinum, ein Spaß für Gräzisten), dann die Exkursionen, so witzig, so witzig das alles, in die Bereiche der Zoologie (Die Peking-Ente ist das trojanische Pferd. Tusch und Narhalla-Marsch!), dann die muntere Verwechslung von Trompete und Thrombose – so ging’s zu zwischen Viertel nach acht und Viertel vor zehn. So ging’s zu.

Wie auch immer: Man kann sich vorstellen, was Diedrich zu Hildebrandt gesagt hat, beim Umkleiden in der Garderobe, als alles vorbei war, und was Hildebrandt Diedrich geantwortet hat. Wir haben dem nichts hinzuzufügen, sondern schließen uns an.

Und dennoch: So schrecklich dieser Abend auch war, an dem zwei Zwerge auf den Schultern des Riesen Millowitsch saßen und riefen: „Schaut her, ihr Leute, wir sehen noch weiter als er“, so grausam das Nachspielen des Brechtschen „Hofmeisters“ wirkte (in dem sich gleichfalls der Held auf offener Bühne entmannt) und so traurig es stimmte, eine Klamotte (und keine Klamödie, wie angekündigt war) mit ansehen zu müssen, in der die Etikettierung des deutschen Sekts als Gewerkschaftsbrause schon als Karl Kraussdies Bonmot erschien... es gab eine Szene, in der Hildebrandt (der ansonsten, nicht recht durchschauend, ständig Konkurrenz- und Monopolkapitalismus miteinander verwechselte) die Vorstellung von freier Marktwirtschaft als das entlarvte, was sie ist: als Ideologie, die einen Zustand tarnen soll, in dem der Markt durch die kooperative Strategie der Kapitalblöcke längst obsolet geworden ist, ein Gespött der Kartelle, die ihn außer Kraft gesetzt haben – und diese Szene könnte die Keimzelle einer grandiosen Sendefolge sein!

Hildebrandt und Diedrich, in einer Reihe von live gesendeten ideologiekritischen Fünfzehn-Minuten-Sketchen... lassen sich politische Kommentare denken, die entlarvender und aufklärerischer wirken könnten als solche Dialoge? „Freie Marktwirtschaft“, „Allgemeinwohl“, „Partnerschaft“, „Pluralismus der Interessen“, „Formierte Gesellschaft“: Welche Aufgabe für Hildebrandt und Diedrich, in Meditationen über Brötchen und Bier das cui bono solchen schönen Scheins zu entlarven.