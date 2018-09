Eine Kette wilder Streiks zwingt die Unternehmen zur Zahlung von Inflationszuschlägen

Von Hans Otto Eglau

Als die Arbeiter der Bremer Klöckner-Hütte am Mittwoch letzter Woche nach zweitägigem Ausstand zur Spätschicht antreten wollten, stellten sich ihnen an Tor III Streikposten sowie Streiksympathisanten von der Universität in den Weg.

Doch die Begegnung zwischen. Stahlwerkern und Linksakademikern offenbarte alles andere als Solidarität. Ungehalten schnauzte ein älterer Arbeiter eine junge Frau an, die mitten auf der Fahrbahn saß und ihm die Durchfahrt versperrte: „Hau ab, sonst haue ich dir eine auf den Arsch.“ Die Angeschnauzte empört: „Hören Sie mal, ich bin Professorin an der Bremer Uni.“ Antwort: „Na und, hast du vielleicht keinen Arsch?“

Das Engagement der intellektuellen Streikhelfer war dann auch vergeblich: Mit der Frühschicht des nächsten Tages ging in der Hütte wieder alles seinen gewohnten Gang. Die Forderung der Arbeiter nach einem „Inflationszuschlag“ von 30 Pfennig pro Stunde blieb unerfüllt. Zwei Rädelsführern, Mitgliedern des „Kommunistischen Kampfbundes“ in Bremen, wurde fristlos gekündigt.

Drei Tage bevor die Klöckner-Arbeiter die Maschinen abgestellt hatten, waren die Schiffbauer von der benachbarten Vulkan-Werft in Bremen-Vegesack nach einwöchigem Streik wieder an die Helgen zurückgekehrt. Ihr Kampfeslohn: eine übertarifliche Zulage von 25 Pfennig pro Stunde und die Einführung von Treueprämien. Durch das Vorgehen ihrer Kollegen bei Klöckner und Bremer Vulkan ermuntert, ergriffen auch die Beschäftigten der Radiofirma Nordmende und des Werks „Spinnbau“ der Krupp-Maschinenfabriken die Initiative. 45 Kilometer weiter, im Oldenburger Zweigwerk der AEG, blieben 2000 Leute der Arbeit fern.

Gebundene Hände