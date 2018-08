Mit der Postanleihe beginnen

Obwohl es noch ungewiß ist, ob die Zinswende in der Bundesrepublik schon erreicht worden ist, beginnen Großanleger, sich für Papiere mit zehnprozentigem Nominalzins zu interessieren. Das ist der Grund, warum die neue Postanleihe, die zum Kurs von 100 Prozent angeboten wird, gut abzusetzen ist, auch im privaten Publikum. Wer jedoch jedes Kursrisiko scheut, findet bei den Bundesbank-Schätzen eine gute Alternative. Bei Laufzeiten von sechs Monaten bis zu zwei Jahren lassen sich hier Renditen von 9,29 Prozent bis 10,26 Prozent erreichen. Wer sich Zinsen von zehn Prozent und mehr längerfristig sichern will, ist indessen bei den festverzinslichen Papieren des Rentenmarktes besser bedient. Die neue Postanleihe wird erst in sieben Jahren zurückgezahlt.

Texaco-Aktionäre müssen warten

Eine Gerichtsentscheidung über die Abfindung der freien Aktionäre der Deutschen Texaco AG, Hamburg, bzw. über die Festsetzung der Garantie-Dividende ist vorerst nicht in Sicht. Die Verwaltung „hofft“ allerdings, daß der Komplex noch in diesem Jahr bereinigt werden wird. Es liegen zwei Gutachten vor. Das eine hält eine Barabfindung von 180 Mark je Aktie und eine Garantie-Dividende von sechs Prozent für angemessen, das andere will mit 220 Mark abfinden und eine Dividende von 7,5 Prozent festsetzen. Während einige Aktionärssprecher auf der Hauptversammlung eine rasche Gerichtsentscheidung wünschten, trat Aktionär Kurt Fiebich weniger für eine schnelle, sondern für eine „gerechte“ Abfindung ein. Nach seiner Meinung könne sie nur gerecht sein, wenn das Gericht die inzwischen eingetretenen Wertsteigerungen in der Substanz berücksichtigen wird.

Diagnostik-Klinik in Gefahr

Weitere zu erwartende Verluste lassen befürchten, daß das Aktienkapital der Deutschen Klinik für Diagnostik AG, Wiesbaden, von 10,5 Millionen Mark in diesem Jahr aufgezehrt sein wird. Die beiden Großaktionäre, Siemens und Allianz, sind nicht mehr bereit, weitere Verluste des Unternehmens abzudecken. Aufsichtsratsmitglied Johannes Weber vom Vorstand der Effectenbank Warburg AG hat sein Mandat niedergelegt. Um die Gesellschaft aus der Krise herauszuführen, wird über die Aufnahme neuer Aktionäre verhandelt. Das können angesichts der delikaten Lage nur staatliche Stellen sein. Der Kurs der Aktien liegt zur Zeit noch bei 50 Mark.

Neuer RWI-lmmobilienfonds

Die Stadtsparkasse Dortmund und die Westdeutsche Landesbank Girozentrale haben gemeinsam einen Immobilienfonds (70 Millionen Zertifikatskapital) aufgelegt. Er läuft als RWE-Fonds 34 und hat ein Anlagevermögen von 146,2 Millionen Mark. Der Fonds besteht aus zwei Objekten: Am Rheinlanddamm in Dortmund wird das Hauptverwaltungszentrum für die VEW errichtet, im Dortmunder Stadtteil Dornfeld entsteht eine mit öffentlichen Mitteln geförderte Wohnanlage mit 183 Wohnungen.