Alle besseren Dummheiten geschehen am Vormittag; der Mensch sollte erst erwachen, wenn die Amtsstunden zu Ende sind. Karl Kraus

Wechsel in der Kestner-Gesellschaft

Wieland Schmied, der Direktor der Kestner-Gesellschaft Hannover, wird gegen Jahresende in der Berliner Nationalgalerie das Amt des Hauptkustos übernehmen. Offenbar will Werner Haftmann, der Direktor der Nationalgalerie, auf dessen Initiative die Berufung Schmieds erfolgte, hier Vorsorge für die Zukunft seines Hauses treffen. Haftmann wird in vier Jahren in Pension gehen. Daß Direktoren der Kestner-Gesellschaft schon immer gut für Höheres waren, hatten bereits Schmieds Vorgänger im Amt bewiesen: Alfred Hentzen wurde Direktor der Kunsthalle Hamburg, Werner Schmalenbach Direktor der Kunstsammlungen Nordrhein-Westfalen.

Musik-journalistisches Handwerk

Bisher waren sie in der Regel verhinderte Praktiker – Solisten oder Dirigenten, Schulmusiker, die nicht in den Staatsdienst wollten, und Schmalspur-Organisten – oder frustierte Musikwissenschaftler, die jahrelang über irgendeinen Kleinmeister des 18. Jahrhunderts dissertiert hatten, aber dann schnellstens aus dieser Branche geflohen waren: die Programm-Macher der E-Musik in Hörfunk und Fernsehen, die Kritiker und die Verlagslektoren. Um ihnen eine mediengerechtere Vorbildung zuteil werden zu lassen, wird an der Staatlichen Hochschule für Musik Rheinland, Musikhochschule Köln, vom Wintersemester 1973/74 an ein Medien-Seminar eingerichtet. „Ziel dieser Ausbildung ist die Entwicklung des musik-journalistischen Handwerks und Denkens unter Berücksichtigung neuer Ansätze und Forderungen; Gastvorlesungen führender Persönlichkeiten aus allen Medienbereichen sollen das im Oktober beginnende Elementarium ergänzen; geplant ist auch eine enge Zusammenarbeit mit den verschiedenen Medien-Institutionen selbst“, heißt es in der Studienausschreibung. Die Aufnahmeprüfung, für die sich die Interessenten (Mindesalter 20, Höchstalter 30 Jahre) bis zum 15. September bewerben können, erfolgt kurz vor Beginn des Wintersemesters.