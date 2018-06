Im Fernsehen: „Sommersoldaten“ (Japan 1972) von Hiroshi Teshigahara (ARD 16. Juli). Wo die amerikanische Vietnam-Dokumentation Winter Soldier unpathetisch Kriegsverbrechen protokolliert und an Hand von Zeugenberichten versucht, deren Motivationen freizulegen, konzentriert sich der Japaner Teshigahara („Die Frau in den Dünen“) in seinem Spielfilm auf einen exemplarischen Einzelfall: die Geschichte eines US-Deserteurs in Japan, dem es nicht gelingt, sich in dem als exotisch begriffenen Milieu zurechtzufinden.