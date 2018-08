Auf der Suche nach neuen Möglichkeiten für die Verwendung von Laser-Strahlen waren die Physiker Dr. John F. Asmus, Vizepräsident der Firma Science Applications in Albuquerque, und Dr. Walter Munk vom Scripps Institute of Oceanography nach Venedig gefahren, um Hologramme (dreidimensionale Abbildungen, bei denen Laserstrahlen verwendet werden) von Kunstwerken aufzunehmen. Dabei stießen die Forscher auf eine bislang unbekannte Eigenschaft der Strahlung: Als die amerikanischen Wissenschaftler ihren Strahler auf eine alte Statue richteten, verschwand die von Ruß und Luftverschmutzung herrührende Kruste der Skulptur. Offenbar hatten die Laser-Strahlen eine reinigende Wirkung.

Asmus und Munk hatten diesem Effekt anfangs kaum Beachtung geschenkt. Doch dann kam zu den beiden Wissenschaftlern Kenneth Hempel, der Chefkonservator am Londoner Victoria and Albert Museum, „mit einem Sack voller dreckiger Steine“ (Asmus), um sie per Laser von der Patina befreien zu lassen. Auch dies gelang, und Hempel erklärte begeistert, diese Entdeckung sei der größte Erfolg in den Bemühungen, antike Statuen zu erhalten. In der Tat wirken die Strahlen außerordentlich schnell und präzise, ihre Anwendung ist sehr einfach und kann einem Techniker in kurzer Zeit beigebracht werden. Eine venezianische Zeitung überschrieb denn auch ihren Bericht darüber emphatisch mit der Schlagzeile: „Laser, Venedig, Rettung“.

Noch haben die Physiker diese Verwendungsmöglichkeit des Laser-Lichts nicht ganz ergründet. Das Prinzip jedoch ist einfach: Der auf die Statue geschossene Strahl wird von den verschmutzenden Stoffen absorbiert. Dabei entwickelt sich eine so große Hitze, daß die Schicht verdampft. Die darunterliegende harte und glatte Oberfläche der Statue aber reflektiert die Strahlen und bleibt deshalb unbeschädigt. Bis heute hat man auf diese Weise zwanzig verschiedene Verschmutzungsstoffe von antiken Statuen entfernen können. B. S.