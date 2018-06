Für manche Europäer der ersten Stunde und für manche Strategen hatte das Thema lange eine erhebliche Anziehungskraft: Ein vereintes Europa – so das Argument der einen – könne ohne eigene, selbständige nukleare Abschreckungsmacht in einer Welt der Supermächte nicht bestehen; eine europäische Nuklearmacht – so die Überlegung der anderen – würde mit einem Schlag europäische Zweifel an der Sicherheitsgarantie Amerikas hinfällig machen und die atlantische Misere, die hinter den Zweifeln zum Ausdruck kommt, beseitigen.