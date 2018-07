ARD, Mittwoch, 11. Juli: Kinder einer Klasse – Ermittlungen bei Achtjährigen – Einblicke für Eltern“, Kristian Kühn

Es gibt, so wurde mitgeteilt, eine Million Achtjährige in unserem Land – einer von ihnen saß neben mir und kommentierte den Film. Wenn ein Junge, nach der Nützlichkeit schulischer Arbeit befragt, zur Antwort gab: „Schreiben ist wichtig, Rechnen nicht“, dann sagte sein Altersgenosse an meiner Seite: „Der kann nämlich nicht rechnen“; wenn ein anderer Junge, befragt, woher die Babys kämen, den Satz formulierte: „Da steckt man das Glied in das Loch und pißt seinen Samen hinein“, dann klatschte mein Gehilfe laut in die Hände („Der ist Klasse, findest du nicht?“); und wenn ein Kind erklärte, um ein Baby zu bekommen, müsse eine Frau verheiratet sein, dann fügte der andere Betrachter vorm Bildschirm hinzu: „Nicht unbedingt.“

Dreiviertel Stunde lang waren, der Wirklichkeit nicht analog, die Kinder Subjekte; für die Dauer von fünfundvierzig Minuten sahen sich, hier durch vergröbernde Reproduktion, dort durch distanzierende Kritik, Rollen-Schemata und Gesellschaftsnormen als solche erkannt (Vater muß arbeiten und ist abends müde, Mutter hat zu Hause zu sein), wurde das Hastduwasbistduwas-Gebot der Tauschgesellschaft verdeutlicht („Wir lernen, damit wir später was verdienen“), gewann die Maxime, daß es nichts gebe, was sich nicht in Geld ausdrücken ließe, Satz für Satz Anschaulichkeit („Ich bekomme eine Mark für null Fehler“; „die anderen kriegen mehr“; „unsere Mutter freut sich, wenn wir ihr zu Weihnachten mehr kaufen, als sie eigentlich möchte“).

In entlarvender Rede, plastisch, unbarmherzig und graziös, stellten hier Kinder liberale Partner als nervöse Vorgesetzte dar („Wenn meine Mutter wütend ist, zieht sie immer die Gardinen zu, ganz rasch, und knallt mit der Tür“), gaben sie, nachspielend und in gestischer Imitation, Auskunft über die Kleinheit der Großen, den väterlichen Popanz auf der Couch und die geängstigte, Ängste in Befehlsform artikulierende Mutter, erzählten, im Traumbericht, von den eigenen Ängsten (ein Junge soll die Fenster im Gymnasium putzen, aber immer geben sie ihm einen dreckigen Lappen und immer nur schmutziges Wasser), berichteten von Hoffnungen (die nur in Schmuck und Gold realisiert werden können), von Geboten und Zwängen ringsum.

Mit einem Satz: Uns beide, meinen Helfer und mich, hat dieser Film, der kein „Kinderfilm“ war, fasziniert; wir haben – jeder auf seine Weise – an Erfahrung gewonnen. Dabei sei allerdings nicht verschwiegen, daß der Report ein Experiment und ein Anfang war, der zwar nicht durch Systematisierung (das ist unmöglich, wenn die Grundprinzipien des Berichts Spontaneität und Zufälligkeit heißen), wohl aber durch eine präzisere Gliederung und durch Vermeidung von verwirrenden Doppelfragen hätte verbessert werden können: „Ertasten unsere Kinder die Dingwelt?Was wissen sie über ihren Körper?“, „Können Kinder Doppelbindungen eingehen? Sagen Eltern, daß die Kinder sie verrückt machen?“ Fragen wie diese sind für den Laien so sinnlos wie für den Fachmann, der die Bedeutung der von amerikanischen Wissenschaftlern eingeführten Chiffre double-bind kennt.

So exakt die Kinder ihre Erfahrungen verdeutlichten, so verschwommen wurde auf der Begriffsebene argumentiert – nicht auf der Höhe der Forschung (die Mutterrolle überschätzend; ignorierend, daß die eine Bezugsperson, die zumal das kleine Kind braucht, auch der Vater oder ein Dritter sein kann), kaum differenzierend (man verallgemeinerte, als hätte es einen Freud nie gegeben und der Ödipus-Komplex sei ein Phantom), Gesellschaftliches im Vagen belassend. Und wie viel wäre darüber zu sagen gewesen, aus der Sicht des Filmemachers, über seine Erfahrungen bei diesem Bericht, über die Schwierigkeiten während des Reports, über den Lernprozeß und die Fragen!

Ein erster Schritt also – die Konzeption vortrefflich, die Subsumierung des Gezeigten unter Leit-Kategorien unvollkommen, die Didaktik recht dilettantisch –, aber ein Schritt, ohne den der zweite und weitere nicht gemacht werden können. Wir beide hoffen, daß der Autor Kristian Kühn bald Gelegenheit haben wird, ihn zu gehen; die Kritik versteht sich als Ermunterung und Dank für einen Report, der Kinder nicht nur als kleine Menschen vorführte, sondern als Menschen – vieles wissend und träumend, von dem die Eltern nichts ahnen. Momos