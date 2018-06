In den Räumen der Kestner-Gesellschaft geht es in diesen Wochen kühl und luftig zu: Große und kleine Ventilatoren und Propeller bringen die zartgliedrigen Aluminium-Plastiken George Rickeys in Bewegung, sorgen für ein stetiges Hin und Her, Auf und Ab, Vor und Zurück der einzelnen Bauelemente, aus denen diese Gebilde so scheinbar spielerisch und so tatsächlich wohlkalkuliert zusammengesetzt sind.