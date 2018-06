Im Saarland „ist die Situation traurig“, in Schleswig-Holstein „schwierig“; in Bremen ist sie wie in Berlin „zum Teil angespannt“, in Baden-Württemberg „durchaus nicht rosig“ – so äußern sich Kultusministerien über den Lehrermangel zu Beginn des Schuljahres ’73/74, und ähnlich ist es in den anderen Bundesländern auch (siehe Kasten).