Bonn bleibt hart

Von Joachim Nawrocki

Berlin, im August

Streitigkeiten um die Auslegung des Grundvertrages und des Viermächte-Abkommens über Berlin waren von Anfang an zu erwarten. Allmählich werden die Unterschiede in der Interpretation deutlich, die Lücken in den Texten erkennbar. Nicht nur, daß Ostberlin gegen das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes über den Vertrag polemisiert; zudem versucht es, nachdrücklicher als bisher, in Verhandlungen über die Folgeverträge seinen abweichenden Standpunkt durchzusetzen.

Nahezu alle Verhandlungen haben sich bisher entweder an der Berlinfrage festgefahren oder an den vom Verfassungsgericht konstatierten „inter-se-Beziehungen“, das heißt, an der Theorie von einem „besonderen Verhältnis“ zwischen beiden deutschen Staaten, wie sie auch die Bundesregierung verficht.

Die Einbeziehung Westberlins schafft auch in den Verhandlungen mit der Tschechoslowakei, Ungarn und Bulgarien Schwierigkeiten. Die Unterhändler aus Prag, Budapest und Sofia berufen sich einhellig darauf, daß nach dem Viermächte-Abkommen die Bundesrepublik im Ausland „Personen mit ständigem Wohnsitz in den Westsektoren Berlins“ konsularisch betreuen kann. Daraus folgern sie, daß westdeutsche Botschaften beispielsweise nicht für Westberliner gerichtliche Amtshilfe leisten dürfen. Die Bundesregierung will aber konsequent bleiben, ihrer Meinung nach ist die Rechtshilfe normaler Bestandteil von Konsularabkommen. Bisher werden Rechtshilfeersuchen von Westberlin nach Prag und Warschau über die Westberliner Militärmission Polens und der ČSSR geleitet.

Das Viermächteabkommen ist in diesem Punkt in der Tat nicht präzise. Offenkundig haben die östlichen Partner von der Sowjetunion keine Vollmacht zu weiteren Zugeständnissen; andererseits hat die Bundesregierung aus den schlechten Erfahrungen mit unklaren Formulierungen und ausgeklammerten Problemen gelernt.

Noch ernster zu nehmen ist die strikte Weigerung der DDR, Westberlin in Verträge mit der Bundesrepublik einzubeziehen. Der Grundvertrag ist nämlich unzweideutiger als das Viermächte-Abkommen. Dort heißt es nicht nur, daß Abkommen und Regelungen „im jeweiligen Fall“ auf Westberlin ausgedehnt werden können, sondern weiter, die Vertretung der Bundesrepublik in der DDR „wird... die Interessen von Berlin (West) vertreten“ – also keineswegs nur die Interessen von Personen aus Westberlin.