Von Marion Gräfin Dönhoff

Seine Frau ist sehr besorgt um ihn, seit sie erfuhr, daß ein KGB-Beamter bei der Vernehmung von Andrej Amalrik die Bemerkung machte: "Sacharow, der scheint ja nicht normal zu sein." Sie ist wohl nicht die einzige, die befürchtet, der sowjetische Atomphysiker könne womöglich in einer jener Irrenanstalten verschwinden, in der eine ganze Reihe von Kritikern des Regimes – um deren Befreiung Sacharow zäh und mutig kämpft – seit Jahren einsitzt. Daß Sacharow gerade jetzt, da der Prozeß gegen Jakir und Krasin anlief, denen antisowjetische Propaganda und Agitation vorgeworfen wird, vom Staatsanwalt vorgeladen wurde, ist sicherlich nicht ohne Bedeutung.

An Mut hat es Andrej Dimitrijewitsch Sacha-, row, dem heute 52jährigen, nie gefehlt. Während des Krieges flog er mehrfach im feindlichen Feuer mit wissenschaftlichen Aufträgen in das von den Deutschen eingeschlossene Leningrad. Damals wurde er – 20jährig – zum erstenmal mit dem Leninorden ausgezeichnet. Zum zweitenmal erhielt er diese hohe Auszeichnung nach Kriegsende für die Bravour, mit der er verschiedene wissenschaftliche Institute evakuiert hatte.

Seine Biographie weist mehr Superlative auf als die irgendeines anderen sowjetischen Wissenschaftlers. Mit 16 Jahren – er war noch Schüler – erschienen bereits Artikel von ihm in den "Berichten der Akademie der Wissenschaft". An seinem 22. Geburtstag wurde er Professor, und zehn Jahre später, mit 32 Jahren, das jüngste Mitglied der Akademie der Wissenschaft.

Zusammen mit Professor Igor Tamm, der 1958 den Nobelpreis erhielt, gelang ihm schon 1950 ein entscheidender Durchbruch auf dem Gebiet der kontrollierten thermonuklearen Fusion, der es der Sowjetunion 1954 ermöglichte, als erstes Land eine Wasserstoffbombe zu erproben. Danach schüttete das Regime das ganze Füllhorn seiner Orden, Titel und Ehrungen über ihm aus: Er erhielt den Stalin-Preis, wurde dreimal "Held der sozialistischen Arbeit" und Professor an acht Universitäten.

Sacharow ist mehrmals im Westen gewesen, ohne daß seine Gesprächspartner damals gewußt hätten, mit welchem Genie sie es zu tun hatten. 1955 war er auf Einladung der Ford Foundation in Amerika, wo er unter anderem Einstein in Princeton besuchte. Ein Jahr später begleitete er Bulganin und Chruschtschow nach England, und 1958 nahm er in Genf an der zweiten Konferenz für die friedliche Nutzung der Atomenergie teil.

In das Bewußtsein der europäischen und amerikanischen Öffentlichkeit drang der Name Andrej Sacharows freilich erst 1968. Damals veröffentlichte die New York Times sein Memorandum über die intellektuelle Freiheit, das an die sowjetische Regierung gerichtet war (in Deutschland erschien es zum erstenmal in der ZEIT Nr. 32/1968). Es war ein faszinierendes Dokument, eine seltsame Mischung von tiefgründiger, eigenständiger politischer Reflexion und einer gewissen Naivität.