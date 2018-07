Wo in Berlin die Spötter sitzen, immer tickt die gleiche Irritation in den Gesprächen. Was wollte er überhaupt? Uns zum besten haben? Ist er sich dafür nicht zu gut? Will er nur spielen? Oder spielt er sich auf? Als ein Jean Paul? Jean Paul ohne Witz? Als Joyce? Ohne alle Lust? Als ein Neuerer? So mutlos? Als der Romancier seiner Wissenschaft? Bei dem Durcheinander? Ist das überhaupt ein Roman? Nicht nur ein Wörterbuch? Vielleicht ein Scherzartikel? Ein Wörterbuch in Romanform? Also ein schlechter Scherz? Wahrscheinlich erklärt er das alles demnächst genauer.