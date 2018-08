Inhalt Seite 1 — Ritual der Ohnmächtigen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans Otto Eglau

Der Kleinaktionär in der Hauptversammlung: schlecht informiert und ohne Einfluß

Mit den Aktionärstreffen bei Gelsenberg und der Veba ist die diesjährige Hauptversammlungssaison praktisch zu Ende gegangen. Sie verlief alles in allem ruhiger, als zu erwarten war. Die von jungen Linksintellektuellen entfachte Kontroverse um das Staudammprojekt Cabora-Bassa in der portugiesischen Kolonie Moçambique, das im letzten Jahr bei Siemens, AEG und Hochtief zu teilweise turbulenten Szenen geführt hatte, setzte sich diesmal nur in einem gemäßigten Wortgeplänkel fort. Auch die Versammlungen der „Fusionskandidaten“ Thyssen und Rheinstahl, Mannesmann und Demag sowie Veba und Gelsenberg verliefen entgegen allen hochgespannten Erwartungen ohne große Höhepunkte.

Mit der Forderung nach einer „Demokratisierung der Wirtschaft“ wurden jedoch gleichzeitig wieder Zweifel an der derzeitigen Form von Hauptversammlungen laut. Gemessen an dem anspruchsvollen Begriff der Aktionärsdemokratie sind sie in den Augen vieler Kritiker lediglich Akklamationsforen zur Absegnung höherenorts gefällter Entscheidungen und damit nicht viel mehr als eine Farce. In Wirklichkeit, so argumentieren sie, werden die Weichen von den Bossen und Banken gestellt.

Die Hauptversammlung wird bisweilen mit einem Parlament verglichen, das die Politik des Unternehmens zu bestimmen habe. Dieser Vergleich geht an der Wirklichkeit vorbei. Kleinaktionäre bestimmen zwar die Unternehmenspolitik mit; der Gesetzgeber hat ihren Entscheidungsspielraum im Aktienrecht jedoch auf bestimmte wesentliche Punkte wie Gewinnverwendung, Entlastung der Verwaltung, Wahl des Aufsichtsrats und Kapitalerhöhungen beschränkt. Darüber hinaus werden alle wichtigen Entschlüsse bereits im Aufsichtsrat gefaßt.

Mit der ihnen gesetzlich übertragenen Wahl des Aufsichtsrats haben die Kleineigentümer zwar theoretisch die Möglichkeit, weitergehenden Einfluß auf die Unternehmenspolitik’ auszuüben

doch die Praxis sieht anders aus, Die Aktionäre – gemeint sind hier natürlich nur Kleinaktionäre von Gesellschaften in breitgestreutem Eigentum – haben praktisch keine andere Wahl, als eine von der Verwaltung vorgelegte Kandidatenliste hinzunehmen, die genauso viele Namen enthält, wie Mitglieder zu wählen sind. Diese Übung führt dazu, daß sich Aufsichtsräte bei uns de facto nach dem System der Kooptation ergänzen.