Die Umsätze auf dem Aktienmarkt sind auf ein Minimum geschrumpft. Fonds sind nur bereit, zu sinkenden Kursen zu kaufen; sie passen ihre Aufträge dem jeweiligen Angebot an. Die private Kundschaft ist durch die wilden Streiks irritiert. Sie weiß, daß alle Zugeständnisse der Unternehmen zu ihren Lasten gehen. Kein Wunder, wenn die Aktie als Sparinstrument in diesen Wochen an Beliebtheit weiter einbüßt.

Nicht einmal die Börseninformationsdienste können das Publikum aus seiner Lethargie herausbringen. Kein noch so „heißer Tip“ zieht mehr, weil nur allzu viele Leute darauf warten, zu günstigen Preisen die „getippten“ Aktien abstoßen zu können. Deshalb ist gegenwärtig größte Zurückhaltung gegenüber den Spekulationswerten der jüngeren Vergangenheit angebracht. Das Beispiel Rheinstahl (jetzt unter 100 Mark) mag für andere stehen.

Rentenkauf ist zur Börsenmode geworden. Der Run auf die festverzinslichen Papiere hat sich in dieser Woche noch verstärkt. Nur mit Mühe kann die auf Zinsstabilisierung bedachte Bundesbank Renditesenkungen verhindern. Ob der große Steuertermin am 10. September eine Atempause am Rentenmarkt bringen wird, bleibt abzuwarten. Eines steht fest: Nur staatliche Stellen und Staatsbetriebe verschulden sich noch längerfristig zu den gegenwärtigen Konditionen. Im Wettbewerb stehende Unternehmen können sich solche Kapitalkosten natürlich nicht leisten.

Nach den bisherigen Planungen ist noch eine Reihe von Zehnprozentern vorgesehen, auch eine III.Tranche der Stabilitätsanleihe. Diese Aussicht hat bisher die Nachfrage nach festverzinslichen Papieren nicht gedrosselt. K. W.