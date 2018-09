Von Wolfgang Hoffmann

Das sind keine Gäste mehr“, meinte „Bild“ Dann empfahl das Blatt, wie Ruhe und Ordnung wieder herzustellen sind: „Ein Gast, der sich schlecht beträgt, gehört vor die Tür gesetzt.“ Die Parole aus Hamburg fiel auf fruchtbaren Boden. Bei Köln drohten deutsche Arbeiter streikenden Türken Prügel an. Die deutschen Kollegen bedrängte die Furcht, Türken machen die „Arbeitsplätze kaputt, die wir in zwanzig Jahren aufgebaut haben“.

Noch ehe der heiße Herbst der Tarifverhandlungen eigentlich begann, sorgten anders als früher erstmals auch ausländische Arbeitnehmer an, Rhein und Ruhr für unruhige Zeiten. Sie probten den Aufstand durch wilde Streiks.

Daß sich Gastarbeiter, der deutschen Sprache kaum mächtig und daheim zum Gehorsam erzogen, zum organisierten Arbeitskampf erheben würden, hatte bisher niemand für möglich gehalten. Über die Ursache der Unruhe herrscht daher auch Ratlosigkeit. Der Referent für Arbeitsmarktpolitik bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände in Köln (BDA), Rolf Weber, erklärt die neue Lage mit materiellen Gründen: „Die Ausländer sind von der Inflation am stärksten betroffen, stärker als deutsche Arbeiter; denn die Gastarbeiter sind hier, um möglichst schnell viel Geld zu verdienen, das sie in ihre Heimat transferieren möchten.“

Doch mit der Inflation läßt sich die Unruhe unter den Ausländern allein nicht erklären. Das Durchschnittseinkommen aller ausländischen Beschäftigten ist nach amtlichen Ermittlungen mit rund 1500 Mark im Monat keineswegs so knapp bemessen, daß den Gastarbeiter die Frage nach dem Inhalt in der Lohntüte sehr viel stärker quält als den heimischen Arbeitnehmer.

Gewerkschafter, Arbeitgeber wie auch Betriesbräte suchen die Schuld denn auch noch bei radikalen Kräften und betriebsfremden Agitatoren. Chaoten, DKP-Genossen und KPD-isten hätten sich die rasante Geldentwertung zunutze gemacht, um die Ausländer aufzuhetzen.

Aber auch diese These führt an den wahren Ursachen vorbei. Zwar stimmt es, daß sich sowohl bei den Ford-Werken in Köln als auch bei den Hella-Werken in Lippstadt betriebsfremde Politruks eingeschaltet haben. Doch inszeniert wurden die Streiks von den Gastarbeitern selbst.