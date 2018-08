Auf dem Aktienmarkt geht es nicht mehr einheitlich abwärts. Gelegentliche Käufe der Fonds sorgen für mehr Stabilität. Allerdings kaufen die Fonds nur im Rahmen des jeweils vorhandenen Angebots. Im allgemeinen verfolgen sie noch eine defensive Anlagepolitik. Sie glauben, daß man mit festverzinslichen Papieren mehr verdienen kann als mit Aktien. Wenn es zeitweilig auch „freundliche“ Tage am Aktienmarkt gab, so lag dies an Kaufaufträgen aus der Schweiz. Ob sie es sind, die der Börse noch einen freundlichen Herbst bringen, läßt sich heute noch nicht sagen. Verschwiegen werden darf in diesem Zusammenhang nicht, daß die Engländer immer mehr dazu neigen, sich vom deutschen Engagement wieder zu trennen.

Börsenoptimisten sehen in der „schleichenden Zinssenkung“ eine Chance für den Aktienmarkt. Niedrigere Zinsen haben bisher immer – wenn auch mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung – zu einer Befestigung der Aktienkurse geführt. Erste Nutznießer einer Zinssenkung sind nach klassischer Auffassung Banken, Hypothekenbanken und Versicherungen. Denn bessere Rentenkurse bedeuten einen geringeren Abschreibungsbedarf zum Jahresende. Schon heute will man von einer Gewaltaktion zum Jahresende wissen, um die Rentenkurse so weit wie möglich nach oben zu bringen. Das kann überall dort gelingen, wo die Bundesbank kein Interventionsmaterial zum Gegensteuern besitzt, also vor allem bei den Pfandbriefen und Länderanleihen. K. W.