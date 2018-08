Inhalt Seite 1 — Der Gewinner heißt Tschou Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Helmut Martin

Der Zehnte Parteitag der chinesischen Kommunisten, der Ende August in aller Heimlichkeit in Peking stattfand, markiert eine Übergangsstation auf dem Weg zur nachmaoistischen Ära. Offensichtlich soll der Vorsitzende Mao, der in diesem Jahr achtzig wird, nach seinem Abgang oder seinem Ableben durch eine „kollektive Führung“ abgelöst werden.

Seit 1972 war dieser Begriff in Zeitungen und Funk der Provinzen vorsorglich mehr und mehr herausgekehrt worden. An Stelle des zum „Verräter“ gestempelten „Kronprinzen“ Lin Piao, der vor zwei Jahren während seiner Flucht in die Sowjetunion tödlich abgestürzt sein soll, wurden nun fünf stellvertretende Vorsitzende gewählt. Die Macht in der Parteispitze ist zwischen verschiedenen Fraktionen aufgeteilt worden. Erheblich mächtiger geworden ist im Politbüro der Flügel des Ministerpräsidenten Tschou En-lai, jetzt in der Rangliste der zweite Mann nach Mao; überrascht hat der Aufstieg der jungen radikalen Linken aus Schanghai, die in der Kulturrevolution Mao zum Sieg verholfen hatten; das Militär, das vor dem Sturz Marschall Lin Piaos das Politbüro beherrscht hatte, wurde wieder in die Kasernen zurückverwiesen.

Die Umbesetzung der Parteispitze ließ sich kaum noch länger aufschieben. Seit dem Putschversuch Lin Piaos im September 1971 war der Vizevorsitzende zur Unperson geworden; das Politbüro hatte sich praktisch um ein Drittel verringert, über 30 ZK-Mitglieder waren ausgefallen. Diesmal haben die Delegierten aus den Fehlern früherer Parteitage gelernt, auf denen brillanten jungen Leuten aus der Verwaltung keine Aufstiegschancen eingeräumt worden waren – nun wurden gleich mehrere Generationen übersprungen. Als jüngstes Mitglied der sogenannten Schanghai-Linken wurde der 33jährige Arbeiterführer Wang Hung-wen auf den Posten eines Stellvertreters katapultiert.

1966 war Wang noch ein kleiner Parteifunktionär in einer Baummwollfabrik. In der Kulturrevolution wagte er es dann, die erste Wandzeitung gegen seine Fabrikleitung in Schanghai zu verfassen; beim „Januarsturm“ von 1967 hat er, an der Spitze revolutionärer Arbeiterrebellen, das alte Parteikomitee der Hafenstadt gestürzt. Schließlich tat er sich als Mitbegründer jener „Kommune Schanghai“ hervor, die der Pariser Kommune von 1871 nachgebildet war und selbst Mao bald zu utopisch vorkam.

Die Fraktion der Radikalen, der auch noch andere Mitglieder im Politbüro zugezählt werden müssen – so Maos Frau Tschiang Tsching –, sollte indes nicht überschätzt werden. Noch hat die Linke keine gefestigte organisatorische Basis, weder im zivilen noch im militärischen Bereich. Der Partei-Junior Wang mag seinen publikumswirksamen Aufstieg durchaus einem Kompromiß zwischen Mao und Tschou verdanken.

Eigentlicher Gewinner des Revirements nach dem Sturz Lin Piaos und dem Parteiausschluß des früheren Chefideologen der Kulturrevolution, Tschen Po-ta, ist jedenfalls die von Ministerpräsident Tschou angeführte Fraktion des Staatsrats, der Diplomaten und Ministerialbürokraten. Sie zeichnet für die neue Innen- und Außenpolitik verantwortlich und wird ihren Triumph sichtbarer noch auf dem bevorstehenden Vierten Volkskongreß feiern können, der den Staatsrat zu bestätigen hat.