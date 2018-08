Inhalt Seite 1 — Einen Krieg vorbereiten? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Karl-Heinz Janßen

Wird künftig nicht der Ost-West-Konflikt zwischen Rußland und Amerika, sondern der Nord-Süd-Konflikt zwischen Rußland und China die Dominante der Weltpolitik sein?

Die Rede Tschou En-lais vor dem 10. Parteikongreß in Peking, seine Warnung vor einem sowjetischen Überraschungsangriff und die wütenden Reaktionen im Ostblock haben bestätigt, was sich seit Wochen schon abzeichnete: Der Kalte Krieg zwischen den beiden kommunistischen Giganten ist wieder in aller Schärfe entbrannt.

Kriegsfurcht, echt oder vorgeblich, grassiert unter den Völkern der roten Imperien. Furcht aber ist in jedem Falle ein schlechter Ratgeber. Diplomaten, Militärs und Ökonomen auf beiden Seiten mögen noch so viele rationale Argumente anführen, die gegen die Annahme sprechen, daß ein heißer Krieg unvermeidlich sei; die unterschwelligen Psychosen – hier die Angst vor der „gelben Gefahr“, dort vor dem Blitzkrieg der „revisionistischen Sozialimperialisten“ – können sich in unberechenbarer Weise steigern und die Staatsmänner in eine Zwangslage bringen.

Schon vor dem Zusammentritt des 10. Parteitages hatte die sowjetische Propaganda Breitseiten gegen die Außenpolitik der chinesischen Führer abgefeuert, während gleichzeitig Generalsekretär Breschnjew in Alma Ata noch einmal die Normalisierung der zwischenstaatlichen Beziehungen anbot. Aber die chinesischen Führer hörten aus alldem nur die Zumutung heraus, China solle vor dem sowjetischen „Kolonialismus“ kapitulieren und die Hegemonie Moskaus anerkennen.

Einige ominöse Pressemeldungen im westlichen Ausland konnten in Peking wohl als sowjetische Drohungen aufgefaßt werden, mit denen die Delegierten des Parteitags, womöglich eine „sowjetfreundliche“ Fraktion, beeindruckt werden sollten. Da wurde eine Äußerung Breschnjews gegenüber Henry Kissinger kolportiert, daß die Sowjetunion nicht mehr allzu lange zögern könne, etwas gegen China zu unternehmen. Da erschien im Daily Telegraph das „Memorandum“ eines sowjetischen Gewährsmannes, worin ein russischer Präventivkrieg gegen China vorausgesagt wurde. Da setzte ein sowjetischer Journalist einem westlichen Besucher den Floh ins Ohr, man könne doch den Konflikt am besten lösen, indem man zwischen die Sowjetunion und China ein paar Pufferstaaten lege, natürlich auf; chinesische Kosten. (Dazu Tschou: „Muß China erst sein ganzes Territorium nördlich der Großen Mauer den sowjetischen Revisionisten überlassen, um zu beweisen, daß wir die weltweite Entspannung gutheißen und bereit sind, die sowjetisch-chinesischen Beziehungen zu verbessern?“)

Wie ernst die sowjetische Führung allein schon die außenpolitischen Differenzen beurteilt, enthüllte ein Prawda-Artikel, der in den Tagen des Pekinger Parteikongresses erschien und mit I. Alexandrow gezeichnet war (vermutlich ein Pseudonym für ein Mitglied des Politbüros). In drei Punkten zeigte sich der hochgestellte Autor besonders gereizt: