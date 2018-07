Um die Haushaltsberatungen der Bundesregierung ist es merkwürdig still geworden. Konnte man sich in früheren Jahren fest darauf verlassen, daß zu kurz gekommene Kabinettsmitglieder die Flucht in die Öffentlichkeit antraten, noch ehe das Gesamtkabinett über ihren Anteil an den Ausgaben endgültig entschieden hat, so unterblieb diesmal solche Begleitmusik völlig.