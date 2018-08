Neu in Museen und Galerien:

Düsseldorf Bis zum 23. September, Städtische Kunsthalle: „Bruce Nauman“

Er hat Wittgenstein studiert (die Dissertation „Wittgensteins Einfluß auf die bildende Kunst“ ist noch immer nicht geschrieben, ein wichtiges Thema), Wittgenstein und auch die Gestaltpsychologie. Seine Lieblingsautoren sind Beckett, Nabokov und Robbe-Grillet. Von Duchamp schließlich, den er wie viele Amerikaner seiner Generation als Vorbild und Lehrer betrachtet, hat er die skeptische oder schlechterdings nihilistische Einstellung zum Kunstmachen übernommen. Die Malerei hat er 1965 aufgegeben. Was er seitdem gemacht hat, ist in Düsseldorf zu besichtigen und im Katalog der Ausstellung, die durch vier amerikanische und drei europäische Museen wandert, nachzulesen. Eine Probe seiner Kunst gab Bruce Nauman bereits auf der documenta 72 mit dem gebogenen Dunkelraum, den man nur einzeln betreten durfte und in dem man sich einschließen lassen mußte. Der Performence Corridor, mehrfach abgewandelt erprobt, ist eine von Naumans fixen Ideen, die darauf hinauslaufen, den Betrachter zu zwingen, etwas ihm Vorherbestimmtes und Zugedachtes nachzuvollziehen, wörtlich und physisch in die Situation einzutreten, um ihm subjektive Erfahrungen, Empfindungen zu vermitteln. Häufig arbeitet Nauman nach der Methode der Verhaltensforschung. Der Besucher, sofern er zur Teilnahme bereit ist, sich den Spielregeln unterwirft, wird in eine ungewohnte Situation gebracht, die körperliche und psychische Reaktionen provoziert, was ihm zu einem besseren oder tieferen Selbst- und Weltverständnis verhelfen soll. Seltsam, wie hier unerwartet und mit naiver Direktheit die alte Idee von der Kunst als „Lebenshilfe“ neu installiert wird. Neben solchen „Teilnahme-Arbeiten“ findet man in der Ausstellung Plastiken, Filme, Photos, Zeichnungen, Neonschriften. Wortspiele werden in Leuchtbuchstaben vorgeführt. DEATH verwandelt sich in EAT, die Wörter WAR oder SUBSTITUDE werden auseinandergenommen. Letzteres erweist sich als ein Hauptwort der Naumanschen Ästhetik: Idee als Ersatz für Kunst, Erfahrung als Ersatz für Kunst, Idee als Ersatz für Erfahrung undsoweiter. In den Filmen und Photos dominiert die eigene Person als Modell und Erfahrungsträger, Der Film als Selbstdarstellung: „Eine Note auf der Geige spielen, während ich im Atelier umhergehe.“ Oder: „Den Rand eines Quadrates in übertriebener Manier abschreiten.“ Das eigene Tun, Bewegung, Selbstaufführung wird als Absurdität denunziert. Absurdität als der Weisheil letzter Schluß auch in den Objekten, den plastischen Nachbildungen von Körperteilen, von Händen, Armen, Ohr und Knie: das ist ein enttäuschend dürftiges Resultat für so viel Aufwand und konzeptuelles Engagement.

Lübeck Bis zum 23. September, Overbeck-Gesellschaft: „Karl Rössing“

„Traumbilder“ war der Titel seiner ersten Holzstichfolge aus den frühen 30er Jahren. Karl Rössing hat damals dem Surrealismus nahegestanden, ohne sich ihm völlig anheimzugeben. Seiner Arbeit fehlt die Extravaganz, die ausschweifende Phantastik, der Schockeffekt. Er bleibt, auch in seinen Träumen, auf dem Boden des Faktischen und einer kontrollierenden Vernunft. Dazu kommt die ungewöhnliche handwerkliche Solidität, die sein gesamtes graphisches Werk auszeichnet und die er seinen Schülern, unter ihnen auch Friedrich Meckseper, vermittelt hat. Rössing war zuletzt, bis 1960, Rektor der Stuttgarter Akademie. Die Lübecker Ausstellung bringt Beispiele aus dem Holzstichwerk und eine größere Auswahl der Linolschnitte aus den Jahren 1951 bis 1972, die das Frühwerk kontinuierlich im Stil und in der Thematik weiterführen.

Gottfried Sello

Wichtige Ausstellungen: