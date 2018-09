Inhalt Seite 1 — Liebe zum Detail Seite 2 Auf einer Seite lesen

Alexander Nagel, Regierungsbaudirektor und freidemokratischer Volksvertreter im Stuttgarter Landtag, hatte das erste Jahr der sechsten Legislaturperiode verstreichen lassen, bis er dann zu einem harten Schlag gegen die Filbinger-Mannschaft ausholte. Furchtlos machte der Abgeordnete von seinem politischen Kontrollrecht Gebrauch und ging die Landesregierung in einer Kleinen Anfrage zum Thema „Handtuchhygiene in der Öffentlichkeit“ an. Im einzelnen drängte es Nagel zu wissen, „welche Erfahrungen beim Gebrauch von Gemeinschaftshandtüchern“ der Regierung vorlägen und wie sie die hygienischen Vorzüge von „Einmal-Handtüchern“ beurteile.

Nagels Fraktionskollegen Albrecht und Morlok hingegen ließ ein anderes Problem nicht ruhen. Sie sorgten sich um den Vogelbestand und begehrten Auskunft, inwieweit die Landesregierung ihre Auffassung teile, daß der „Schutz der Greifvögel und Eulen“ unzureichend, ja daß der Wanderfalke gar vom Aussterben bedroht sei.

Dies sind zwei der rund 700 Kleinen Anfragen, die Baden-Württembergs Landtagsabgeordnete in nur einem Jahr produziert haben. Wobei ganz offensichtlich der Eifer stetig mit dem Alter des Parlaments zunimmt. Denn in der gesamten dritten Wahlperiode ist insgesamt soviel angefragt worden wie jetzt bereits im ersten Jahr. Der fünfte Landtag steigerte sein Pensum schon auf 1963 Anfragen, und wenn die fleißigen Schwaben ihr derzeitiges Tempo bis 1976 durchhalten – was zu befürchten steht –, so dürfen sie am Ende stolz auf 2800 Kleine Anfragen verweisen.

Nicht alles, was da so angefragt wird, ist von der Art der Handtuchhygiene oder Wanderfalkenmisere – aber doch erstaunlich vieles. Den Abgeordneten Marczy etwa plagten jüngst Zweifel, ob die Landesregierung die Arbeit des „Landesbundes der Siedler, Eigenheimer und Kleingärtner“ gebührend würdige. Einen Vertreter des Kreises Pforzheim beunruhigten Berichte, „wonach die Zahl der Mitglieder des Kurorchesters in Wildbad jetzt von 33 auf 25 reduziert werden sollen“, und Gerhard Weiser, Repräsentant des Wahlkreises Heidelberg-Land, tat kund, daß zahlreiche Lehrer zur Wahrnehmung ihrer Dienstaufgaben ganztägig an der Schule bleiben müssen und deshalb das Mittagessen nicht zu Hause einnehmen können. Sein Vorschlag – natürlich in Frageform gekleidet –: Diese Bedauernswerten an der „Essensausgabe in bereits eingerichteten Kantinen“ teilnehmen zu lassen.

Quer durch die Fraktionen Vird in dieser Weise weitergefragt, damit die Landesregierung künftig gegen das „Mißverhältnis zwischen Raucher- und Nichtraucherabteilen in den personenbefördernden Zügen“ tätig werde (FDP), damit sie sich um ein „ausgeglichenes Angebot am Rundholzmarkt“ bemühe (CDU) und dafür Sorge tragen, daß auf Ortsausgangsschildern nicht nur das Ende der jeweiligen Gemeinde, sondern auch der Nachbarort angezeigt werde (CDU). Kleine Anfrage schließlich aus den Reihen der SPD-Fraktion: ob die Landesregierung die Zahl der jährlich ausrangierten Autoreifen kenne.

Auch Fragen von mehr politischem Gewicht entpuppen sich gelegentlich nach spätestens drei Wochen, wenn die Antwort eintrifft, als Spiegelfechterei. Eine Gruppe von CDU-Abgeordneten begehrte zu erfahren, was jeder Jurist unter den Fraktionskollegen hätte mitteilen können, nämlich: ob der Landesregierung die Existenz einer öffentlichen Rechtsauskunfts- und Vergleichsstelle in Hamburg bekannt sei und ob sie die Einrichtung solcher Behörden „auch in unserem Land“ zu fördern gedenke. Antwort des Justizministeriums ad 1: man sei sehr wohl über Hamburg informiert, ad 2: die entsprechenden Aufgaben würden in Baden-Württemberg von den Rechtsantragsstellen der Amtsgerichte wahrgenommen.

Landtagspräsident Camill Würz, der zu Beginn seiner Amtszeit den Versuch unternommen hat, mit Appellen und „Seelenmassage“ den Antragseifer seiner Abgeordneten zu dämpfen, resigniert heute: „Die Flut ist nicht zu stoppen.“ Alle Bemühungen, die Mandatsträger von der exzessiven parlamentarischen Fragerei abzubringen, sie zu simplem und meist ebenso wirkungsvollem Briefeschreiben hinzuführen, sind gescheitert. Zwar wird das Stöhnen ob der Papiermassen, die den Landtag überrollen und den Gang der Geschäfte unnötig verschleppen, auch unter den Verursachern immer lauter (so mault Hermann Dutt, bodenständiges Original aus dem Schwarzwald: „I bin auch für Eulen und Uhus, aber die spinnet doch, was die alles fraget –, des koscht net bloß Zeit, des koscht auch Geld“), aber nur wenige Abgeordnete verordnen sich Enthaltsamkeit.