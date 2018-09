Von Hellmuth Karasek

In einer abbruchreifen, halbzerfallenen Gegend von Paris hat sich das desparate Grüppchen von Provinzlern eine Barrikade aus Pflastersteinen, Müll, den Wrackteilen eines von ihnen demolierten Gemüsestandes gebaut; aus Bürgern sind Desperados geworden, Anarchisten wider Willen, Ausgeplünderte bis aufs Hemd, die noch in den letzten Augenblicken nur noch eines auf sich geladen haben: Schulden, die sie nicht begleichen können.

So endet in der Berliner Schaubühne der erste „Schwank“, den Peter Stein inszeniert hat, nämlich als Totaldemolierung von „Honoratioren“, die einen Ausflug in die große Welt, nach Paris machen wollten, dabei in die Fänge ihresgleichen gerieten, ausgenommen und ausgestoßen wurden, sich um die letzten zehn Sous zu raufen anfingen. Nach „Schwank“ klingt das jedenfalls nicht.

Dennoch ist das Grundkonzept keineswegs eine Vergewaltigung des Labiche-Stücks. Wie in den Komödien Feydeaus, wie in vielen slapstick-Orgien des Stummfilms ist das Amüsement auch im „Sparschwein“ ein wilder Hochseilakt zumindest über den Ängsten und Alpträumen der vorgeführten komischen Figuren. In dem Prinzip von den „kleinen Ursachen“ mit den „großen Wirkungen“, in dem „Lawineneffekt“, den solche Stücke in Gang setzen, steckt, nicht einmal allzusehr unter dem Tempo verborgen, so etwas wie die Grundbestimmung von der chaotisch-gefährlichen Beschaffenheit der Welt und Gesellschaft. Die Kette der dauernden komischen Effekte tarnt und enttarnt das zugleich. Peter Stein, auf Enttarnung aus, inszenierte nicht die Effekte, sondern deren Beweggründe und Ursachen. Mit der gleichen bohrenden Geduld, mit der Stein das „Sparschwein“ und seine Besitzer betrachtete, blicken Regisseure sonst nur auf Strindberg, Schnitzler oder Tschechow – wenn überhaupt.

Das erste Bild spielt noch in der Provinz, vor dem Ausbruch nach Paris. Karl-Ernst Hermann hatte ein flach enges Zimmer aufgebaut, eine beengende gute Stube, aus deren Plüsch und Dämmer die jahrzehntelange Langeweile kroch. Hier saßen sie alle noch friedlich vereint, wenn auch einander kräftig auf die Nerven gehend, beim Kartenspiel: der Aktionär und Rentner Champbourcy, seine füllige Schwester, die heimlich Heiratsinserate in die Zeitung setzt, der dröhnende Landwirt a. D. Colladan, der freßsüchtig-mißgelaunte Apotheker Cordenbois, die Tochter von Champbourcy, am ehesten noch spontan am Leben und zum unermüdlichen Dauersprung in die Ehe ansetzend mit dem Notar Felix, der schüchtern den Antrag nicht über die Lippen bringt, vielleicht auch schon verklemmt und unbewußt ahnt, was ihm dadurch blühen könnte, wenn er, schwächlich wie er ist, dem stärkeren Mädchen in die Hände fällt.

Wie gesagt, Stein hatte das mit genauer Geduld inszeniert, die Figuren, ihre Situationen so ernst unter die Lupe genommen, als handle es sich um eine Tschechow-Exposition. Und das schon deshalb, weil er diese stumpfe, auch quälende Ruhe vor den Pariser Eskapaden als Folie brauchte. Denn das ist die Ausgangssituation: man hat beim Kartenspiel jahrelang Sous in ein Sparschwein getan, schlachtet das Tier jetzt und will den Inhalt, aus ganz und gar verschiedenen, verheimlichten Motiven, in Paris verprassen. Der Ausflug in die große Welt kann beginnen.

Doch eigentlich begann hier schon eine gewisse Schwierigkeit. So genau, kritisch, ja zart Stein die Figuren ansah: die zumeist in die Jahre gekommenen Herrschaften wurden von den jungen Schauspielern erspielt, die zwar, wie Jutta Lampe oder Otto Sander, ihre Bäuche und Heroinenbusen wirksam trugen, bei denen aber doch (zwangsläufig?) karikierende Imitation an die Stelle der psychologischen Gerechtigkeit trat: man sah, was Provinz und Rentier-Krämerei aus Menschen macht, weniger, was dafür zu bezahlen sei. Das wurde augenfällig vor allem durch Willem Mennes Felix: er, der etwa so jung war wie seine Rolle, spielte zu der komischen Schüchternheit die rührende Zärtlichkeit dazu; er wie Elke Petris Tochter Blanche zeigten zu den Wirkungen also auch die Ursachen, während beispielsweise Jutta Lampe doch vor allem vorführte, wie sehr sie es versteht, eine ältliche Jungfer mit Kummerspeck und in Bosheit umschlagender Geilheit vorzuführen. Was von Daumier hätte sein sollen, rutschte dann manchmal zu Wilhelm Busch.