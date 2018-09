Am 16. September wird in Schweden gewählt. Zum erstenmal seit vierzig Jahren sind die regierenden Sozialdemokraten in ihrer Machtposition gefährdet. Ist das Gleichheitsexperiment der Arbeiterpartei gescheitert? Vier ZEIT-Redakteure – Nina Grunenberg, Michael Jungblut, Rudolf Walter Leonhardt, Rolf Zundel – sind dieser Frage in den letzten Monaten nachgegangen. Nicht nur, weil sie sich für den schwedischen Modellversuch interessierten, sondern vor allem, weil sie wissen wollten, was er für uns selber bedeuten könnte: ein nachahmenswertes Vorbild oder ein abschreckendes Beispiel. Auf der Suche nach Schwedens Traum fanden sie eine leicht ramponierte Wirklichkeit. Ihre Schweden-Serie beginnt auf Seite 9 dieser Ausgabe.