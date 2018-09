Inhalt Seite 1 — Wie auf dem Mond Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Jan Hatje

Nicht allzu lang ist die Liste der Kratergebilde auf unserer Erde, für deren Entstehung ein Meteoriteneinschlag als Ursache angenommen werden kann: Kaum mehr als ein Dutzend sichere oder einigermaßen sichere Einschlagkrater sind bekannt. Der berühmteste ist der Canon Diablo in Arizona, der uns am nächsten liegende der Kessel des Nördlinger Ries, über den man sich jahrzehntelang gestritten hat, bis man vor wenigen Jahren endgültig nachweisen konnte, daß er tatsächlich durch einen Meteoriten und nicht, wie manche glaubten, durch vulkanische Tätigkeit entstanden ist.

Jetzt kann die kurze Liste mit einem neuen Namen verlängert werden: mit dem Lonar-See in Vorderindien, einem kreisrunden Krater von zwei Kilometern Durchmesser, den man ebenfalls lange Zeit als einen erloschenen Vulkan verkannt hat. Erst in den letzten Jahren kamen den Geologen Bedenken: Der Vulkanismus in diesem Gebiet ging nämlich im frühen Tertiär zu Ende, der Krater ist aber deutlich jüngeren Ursprungs, er ist eingetieft in die Basaltdecken, die vor etwa 50 Millionen Jahren entstanden sind; zudem ist weit und breit kein anderer Krater zu sehen, der für eine jüngere vulkanische Tätigkeit spräche. Und schließlich förderte eine nähere Untersuchung der Sedimente des Lonar-Sees und der Gesteine des ihn umgebenden flachen Ringwalles die letzten Beweise dafür zutage, daß der See beim Einschlag eines Meteoriten entstanden sein muß:

Unter dem Schlamm, der sich am Grunde des Sees angesammelt hat, fanden sich Schichten von groben und feinen Gesteinstrümmern, wie man sie in gleicher Abfolge auch aus anderen Meteorkratern kennt, und im Geröll der Kraterwände stieß man auf Kugeln und Fladen aus basaltischem Glas – auch sie untrügliche Zeichen dafür, daß die Gewalt eines Meteoriteneinschlages den Krater gerissen und das Gestein teilweise aufgeschmolzen hat.

Die vorläufigen Ergebnisse des Versuchs, die Entstehungszeit der Gesteinsgläser, also den Zeitpunkt des Meteoriteneinschlags festzulegen, ergab, daß das Ereignis weniger als 50 000 Jahre zurückliegt. Der Lonar-See ist also ein geologisch sehr junger Meteoritenkrater, was den Vorteil hat, daß der Erhaltungszustand der Gesteine – etwa gegenüber denen des fast 15 Millionen Jahre alten Nördlinger Ries – relativ gut ist.

Inzwischen sind amerikanische und indische Wissenschaftler damit beschäftigt, die Geologie des Lonar-Sees in allen Details aufzuklären. Für einen von ihnen ist das besonders fesselnd: für K. Fredriksson von der Smithsonian Institution in Washington. Fredriksson arbeitet nämlich nicht nur am Lonar-See, sondern ist gleichzeitig an der Auswertung des von der Apollo-Mission zur Erde gebrachten Mondgesteins beteiligt, und zwischen dem Mond und dem Lonar-See gibt es eine wichtige Gemeinsamkeit: Der Lonar-See ist der einzige Ort auf der Erde, wo ein Meteorit – wie die Meteoriten, die den Mond getroffen haben – in basaltisches Gestein eingeschlagen ist. Das genaue Studium der Gesteine des Lonar-Sees und der Vergleich mit dem Mondgestein läßt also Rückschlüsse auf den Ursprung der Mondkrater zu und erleichtert die Deutung dessen, was die Apollo-Proben zeigen. Schon jetzt haben sich deutliche Übereinstimmungen ergeben: Zu allen mineralogischen Befunden vom Lonar-See lassen sich Parallelen in den Apollo-Proben nachweisen.

Zugleich erlauben diese Befunde eine Rekonstruktion dessen, was am Lonar-See einst geschehen ist. In mehr als 300 Metern Tiefe fand man eine Schicht feinster Gesteinstrümmer, die bei mikroskopischer Betrachtung alle Anzeichen einer Schock-Metamorphose zeigte, einer kennzeichnenden Strukturänderung durch kurzzeitigen starken Druck. Bis in diese Tiefe muß sich also der Meteorit in den Basalt gebohrt haben. Die feinkörnige „Breccie“ wird überlagert von einer mächtigen Schicht grober Gesteinstrümmer, deren Mineralbestandteile keine oder nur ganz geringe Spuren von Druckeinwirkung zeigen: es sind die Gesteinsbrocken, die beim Einschlag des Meteoriten in die Luft geschleudert wurden und dann in den aufgerissenen Krater zurückfielen. Eine genau entsprechende Schichtung hat man auch in anderen Meteoritenkratern gefunden. Die Gesteine des Kraterwalls zeigen eine andere wohlbekannte Erscheinung, den sogenannten shatter cones, das sind spitz kegelförmige Trümmer mit strahlenförmiger Längsriefung, wie sie nur durch die ungeheure Druckwirkung des Einschlags entstehen kann und aus den Kalkgesteinen des Nördlinger Ries als „Strahlenkalk“ bekannt ist.