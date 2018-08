Was würde ein Zwanziger, wenn ein Alter Herr ihm applaudierte: ‚Schreiben Sie so weiter; der Beifall aller 60-Jährigen ist Ihnen gewiß!’ dem wohl zurückgeben? Ein frappant ähnliches Gefühl hätte ich, wenn mir Jugendliche zuriefen, der Beifall aller Zwanzigerjähriger könnte mir nicht entgehen – dann müßte ich mich ja nur noch fragen, was ich denn diesmal besonders falsch gemacht hätte. Nein; ich freue mich vielmehr darüber, daß meine paar tausend Leser getreulich mit mir altern.

Arno Schmidt in der von seiner Frau in der Frankfurter Paulskirche verlesenen Dankadresse zur Verleihung des Goethe-Preises

Willi Haas

Am vergangenen Dienstag ist in Hamburg der Feuilletonist und Literaturkritiker Willy Haas im Alter von 82 Jahren gestorben. Er war der Senior unter den deutschen Kritikern nicht nur dem Alter nach – niemand kannte so viele noch heute berühmte Dichter, Literaten und Schauspieler persönlich wie er. Mit Paul Kornfeld und Franz Werfel ging er zur Schule. Zu Franz Kafkas Ruhm trug er schon vor 1914 mit Erstveröffentlichungen in den von ihm herausgegebenen „Herderblättern“ bei. Willy Haas stammte aus einer Prager jüdischen Juristenfamilie, studierte zunächst Rechtswissenschaft, ehe die literarische Neigung in ihm durchbrach. Dann wurde er Lektor in Leipzig, nahm am Ersten Weltkrieg teil und ging später nach Berlin, wo er in den zwanziger Jahren als Filmkritiker, Drehbuchautor und schließlich Herausgeber der Wochenschrift „Literarische Welt“ die glücklichsten und erfolgreichsten Jahre seines Lebens verbrachte. Mitarbeiter der „Literarischen Welt“ waren damals unter anderen die Colette, Thomas Wolfe, die Brüder Mann, James Joyce, Marcel Proust, Rilke, Musil, André Gide und Gottfried Benn. 1933 emigrierte Willy Haas nach Prag; 1939 ging er nach Indien und lebte dort als Drehbuchautor. Nach dem Krieg kam er aus London nach Hamburg und schrieb seit 1953 Theater- und Literaturkritiken für die Zeitungen „Welt“ und „Welt am Sonntag“. Noch bis vor einer Woche erschienen in der „Welt“ regelmäßig seine Montags-Feuilletons unter dem Pseudonym „Caliban“ – literarischphilosophische Betrachtungen eines trotz seines Schicksals unpolitisch gebliebenen Mannes, der seine Leser immer wieder durch seine immense Bildung beeindruckte.

Die Berliner Festwochen

Das endgültige Programm der Berliner Festwochen, die vom 13. September bis zum 15. Oktober stattfinden, steht jetzt fest. Einen Anfang zur Erweiterung der Festwochen durch Gäste aus den osteuropäischen Ländern stellt das rumänische Gastspiel „Mann ist Mann“ dar. 1974 soll ein bulgarisches Gastspiel eines Theaters aus Sofia folgen. Auf seiner ersten Europatournee kommt das „American Place Theatre“ mit einem Stück über Karl Marx von Rochelle de Owen nach Berlin. Aus Barcelona kommen „Eis Jogiars“, weitere vier Ensembles aus den USA und Frankreich sind angekündigt.

J. R. R. Tolkien