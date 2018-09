Es ist sicher kein Zufall, daß die IG Metall die wilden Streiks der letzten Wochen zum Anlaß für eine neue gewerkschaftliche Initiative genommen hat: Sie will die Rechtsprechung der Arbeitsgerichte, voran die des Bundesarbeitsgerichts als oberster Instanz, „auf ihre politischen und ökonomischen Prämissen“ überprüfen.

Das Vorhaben ist gut, doch der Anlaß schlecht gewählt. Eine längst überfällige und bisher unbewältigte Jahrhundertaufgabe wird hier nur zur Ablenkung von tagespolitischen Problemen gewerkschaftlicher Existenzsicherung in den Vordergrund geschoben.

Das in der Bundesrepublik geltende Arbeitsrecht hat sich mangels gesetzlicher Kodifizierung überwiegend aus einer heute unübersehbaren Folge von Richtersprüchen entwickelt. Es ist Richterrecht, geprägt von der konservativen Mentalität klein- und mittelbürgerlicher Justizjuristen, die niemals am Fließband gearbeitet und niemals in einer Vorstandsetage gesessen haben. „Sozialadäquanz“ und „Verhältnismäßigkeit“ sind ihnen unbewußt zu Tarnbegriffen für ein obrigkeitliches Ordnungsideal geworden. Die Arbeitsgerichtsbarkeit in der Bundesrepublik wird sich daher fragen lassen müssen – und sie sollte dies nicht als Einmischung in ihre richterliche Unabhängigkeit empfinden –, ob sie die Spannung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern als soziales Faktum hinnehmen oder leugnen will.

Das Gemeinwohl wird sicher wieder als Argument gegen die Richterschelte herhalten müssen. Wie gut für seine Verteidiger, daß es sich so schwer definieren läßt. H. Sch.