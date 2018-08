Brandts Warnung an die Jusos

Von Rolf Zundel

Die Gelegenheit schien günstig, ein Exempel zu statuieren. Die linken Theoretiker der SPD hatten sich zu weit vorgewagt. Sie erklärten die wilden Streiks der letzten Wochen für legitim und formulierten diese Erklärung auch noch im ausdrücklichen Widerspruch zu Willy Brandt. Überdies trafen sie mit ihren Thesen nicht nur den Kanzler, sie trafen zugleich die Gewerkschaften an ihrer empfindlichsten Stelle. Wenn ihnen die Kontrolle über den Arbeitskampf entgleitet, versiegt auch die Quelle ihrer Macht: Sie verlieren dann die Fähigkeit zu Tarifverhandlungen, in denen sie am augenfälligsten als Vertreter der Arbeitnehmerinteressen in Erscheinung treten.

Der Beschluß des SPD-Vorstandes, von Brandt selbst herbeigeführt, scheint denn auch eindeutig: Die Erklärung des Kanzlers, er betrachte "die jüngste Stellungnahme des Bundesausschusses der Jungsozialisten... als abträglich für die Sozialdemokratische Partei und belastend für die gebotene Solidarität mit den Gewerkschaften", wurde mit 25 gegen drei Stimmen und zwei Enthaltungen gebilligt. Die Hoffnung indes, damit sei die Diskussion abgeschlossen, erwies sich noch am selben Tag als trügerisch. Der Beschluß markiert nicht das Ende des Streits, sondern nur den Ausgangspunkt für neue Auseinandersetzungen, die zwangsläufig die Form einer Grundsatzdebatte annehmen werden, die der Kanzler nicht mehr aus Denkmalshöhe betrachten und schlichten kann.

Nicht zufällig hat sich, die Kontroverse an den wilden Streiks entzündet. Dieses Thema rührt an den Nerv unserer Ordnung und ihrer Spielregeln. Hier scheiden sich die Geister. Die entscheidende Frage ist: Werden diese Spielregeln nur als lästiger Formalismus betrachtet oder sind sie ein unverzichtbares Element der parlamentarischen Demokratie?

Die Juso-Strategie läuft darauf hinaus, Konflikte in der Gesellschaft bewußt zu machen, zu verschärfen und durch Mobilisierung der Massen so weit zu treiben, daß Veränderungen in Richtung auf eine sozialistische Gesellschaft erzwungen werden. Wilde Streiks sind ein Mittel, dieses Ziel zu erreichen, "eine Möglichkeit, an konkrete Klassenkämpfe anzuknüpfen". Diese Möglichkeit ist vielen Jusos wichtiger als die Einhaltung der Regularien.

Die große Mehrheit der SPD-Führung und der Gewerkschaftler unterscheidet sich von den linken Sozialisten darin: die Spielregeln werden genauer beachtet, die Konflikte lieber kalmiert; man sieht nicht nur die Vorteile, sondern auch die Gefahren der Basisdemokratie; die sozialistische Heilsgewißheit ist weniger stark ausgeprägt.