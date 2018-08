Freiburg/Brsg.

Ein Mann wird nach einem schweren Verkehrsunfall in die Freiburger Universitätsklinik gebracht. Drei Medizinstudenten und eine Krankenschwester, die den Unfall zufällig gesehen haben, leisten noch im Notarztwagen erste Hilfe und benachrichtigen die Chirurgische Poliklinik. Nach sechs Minuten Fahrt kommen sie dort an und transportieren den Schwerverletzten in den Gipsraum, der in solchen Fällen als Notfallkabine dient. Sie setzen die künstliche Beatmung, Herzmassagen und Infusionen fort Nach zwanzig Minuten schaut zufällig ein Anästhesist vorbei. Er hilft, besorgt auch ein EKG-Gerät, weil das vorhandene nicht funktioniert. Achtzig Minuten nach dem Eintreffen in der Klinik greift einer der vier diensthabenden Ärzte ein und übernimmt für einige Minuten die Herzmassage. Der Patient stirbt schließlich.

So lautet der Bericht der drei Studenten und der Krankenschwester, die in einem Flugblatt der Klinik mangelhafte Versorgung der Unfallpatienten vorwarfen und sich vorbehielten, gegen die vier Ärzte wegen unterlassener Hilfeleistung zu klagen. Gerichtliche Schritte sind inzwischen auch erfolgt: Der Kanzler der Universität, Sieburg, bat die Staatsanwaltschaft um Prüfung, ob die Vorwürfe berechtigt sind oder ob es sich um einen Fall von Verleumdung handelt. Klinikchef Schwaiger erstattete auf Veranlassung des Kanzlers einen fünfzig Seiten langen geheimgehaltenen Bericht an die Universitätsspitze. Sieburg meint dazu: „Es handelt sich um einen innerdienstlichen Vorgang.“ Er verhängte ein striktes Redeverbot, an das sich die leitenden Ärzte auch halten.

Dabei ging es den drei Studenten und der Krankenschwester, weniger um das Verhalten der vier Ärzte als um Aufdeckung von Mißständen bei der Versorgung Unfallverletzten. Solche Mißstände hat Schwaiger in seinem Report jedoch verneint. Darin heißt es: „Abgesehen von räumlichen Verhältnissen sind alle Voraussetzungen für eine optimale Versorgung gegeben“ eine Feststellung, die in der nichtöffentlichen Fakultätssitzung bei einem großen Teil seiner Kollegen nur Kopfschütteln hervorrief.

Der Dekan der medizinischen Fakultät, Schilli, weiß denn auch schon heute: „Der reale Vorwurf der unterlassenen Hilfeleistung wird im Sande verlaufen.“ Die Universität beruft sich auf die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, die jedoch nur die strafrechtlichen Hintergründe untersuchen kann. „Die Hauptaufklärung“, so betonte die Staatsanwältin, „liegt bei anderen Stellen.“ Diese anderen Stellen aber schweigen gesammelt weiter. Hans Otto Fehr