London, im September

Als britischer Gewerkschaftsvorsitzender wird man mit 65 Jahren pensioniert. Der neue Mann an der Spitze des Trade-Union-Dachverbandes, Len Murray, ist 51. Er wird also noch amtieren, wenn Edward Heath und Harold Wilson längst keine Chance mehr haben, seine Gesprächspartner in Downing Street zu sein. Der Zeitraum der britischen Gewerkschaften ist ein anderer als der der Politiker. Diese haben es eilig. Für Heath bleiben bis zu den nächsten Wahlen maximal 20 Monate. Damit naht auch Wilsons letzter Anlauf; denn noch eine Niederlage würde er nicht verkraften. Gewerkschaften und Politiker leben nach verschiedenem Zeitmaß.

Heath will die Trade Unions für eine weitere Phase seiner Lohn- und Preiskontrolle erwärmen. Die Mehrheit der Delegierten des Gewerkschaftskongresses in Blackpool gab dem Vorstand grünes Licht für solche Gespräche mit dem Premier. Aber daran sind Bedingungen geknüpft worden, die einen Dialog, der zum Kompromiß führt, fast unmöglich machen: Heath soll nach dem Willen der Unions die Mieten, die Verkehrstarife und die Lebensmittelpreise einfrieren und Defizite mit Steuermitteln decken. Eine derartige Staatseinmischung wird die Tory-Partei, sei sie noch so angeschlagen, niemals hinnehmen.

Nun verlangt der herannahende Wahlkampf Distanzierung von Labour. Das mag der Erfahrung widersprechen, daß die Grundtatsachen der britischen Nachkriegslage allen Regierungen ungefähr gleiche Maßnahmen aufgezwungen haben. Doch leisten sich die Inselbewohner außer manchem anderen Luxus auch den, diese Erkenntnis periodisch zu unterdrücken.

Heath wird also seine Lohnkontrolle – denn die Preise laufen wegen verteuerter Einfuhren längst, wohin sie wollen – im November notfalls gegen den Widerstand der Trade Unions verlängern müssen: Die Verantwortung für eine oktroyierte Politik der Kontrollen, die sicher fehlschlägt, trüge ja die Tory-Regierung.

Dahinter steckt die Spekulation auf einen Fortgang der Inflation. Schon jetzt hat sie der Popularität der Konservativen schwer geschadet. Bei den Meinungsumfragen liegen derzeit die Liberalen Kopf an Kopf mit der Regierung – beide bei rund 30 Prozent; Labour führt mit 40 Punkten.

Karl-Heinz Wocker