Der Streit um die Lebensqualität–Ein Wort wider die Nebelwerfer

Von Erhard Eppler

Erhard Eppler, Minister für Wirtschaftliche Zusammenarbeit, setzt sich seit längerem mit dem Begriff Lebensqualität auseinander.

Man mag darüber streiten, ob die SPD gut daran tat, 1972 einen neuen, noch wenig präzisierten Begriff wie den der Lebensqualität in ihr Wahlprogramm aufzunehmen. Nachdem es geschah, wird man Verständnis dafür haben müssen, daß die politische Rechte auf den Begriff unsicher und allergisch reagiert, von vorsichtiger Zustimmung (Köppler in Tutzing) bis zu wilder Polemik (Steinbuch).

Niemand sollte sich aufregen, wenn die Springerpresse mit herablassender Ironie fragt, wie Lebensqualität denn nun zu definieren sei. Schwierig wird es, wenn das wissenschaftliche und politische Bemühen um eine Ausfüllung des Begriffs auf Widerstand stößt: nun solle jedem seine Lebensqualität vom Staat verabreicht, verpaßt, zugeteilt werden. Also sei die Freiheit bedroht. Dabei ist der Trick immer derselbe: Wo ein Maßstab für die Lebensbedingungen einer Gesellschaft gesucht wird, tut man so, als gehe es um die Entscheidungen des einzelnen.

Natürlich soll und wird jeder Mensch das tun, was seinen Neigungen entspricht. Der eine wird lieber radfahren, der andere Romane lesen, der dritte ins Theater gehen, der vierte schwimmen. Den Politiker geht das gar nichts an, aber er muß dafür sorgen, daß es ordentliche Theater, Bibliotheken, Radfahrwege oder Schwimmbäder gibt. Nie wird ein Staat den einzelnen hindern können, seine Gesundheit zu ruinieren. Trotzdem muß er seinen Bürgern die Chance bieten, ihre Gesundheit zu erhalten. Er muß für frische Luft oder sauberes Wasser, kostenlose Vorsorgeuntersuchungen, unvergiftete Lebensmittel und genügend Krankenhausbetten sorgen. Anders gesagt: Es geht darum, dem einzelnen Bürger ein Höchstmaß an Entfaltungsspielraum, an Lebenschance zu bieten. Was er daraus macht, ist immer seine Sache. Im Dortmunder Wahlprogramm der SPD liest sich dies so: „Die Verantwortung für die Qualität seines Lebens kann niemandem abgenommen werden. Aber es liegt in der Verantwortung der Politik, positive Bedingungen für die Lebensqualität zu schaffen.“

Die Arbeit der Hausfrau