Warum gerade Jakir?

Auf dieser Seite drucken wir einen Brief ab, der uns vor wenigen Tagen aus Moskau erreichte. Sein Autor ist zu jung, als daß er noch Zeuge der Stalinschen Prozesse hätte sein können, von denen ja kaum eine Familie verschont blieb. So wurde damals auch sein Vater ein Opfer der Säuberung, und die Mutter zog sich in sibirischen Lagern eine Unheilbare Krankheit zu.

Unter solchen Umständen ist die Verbitterung verständlich, die aus seinen Zeilen spricht. Es wäre falsch, daraus den Schluß zu ziehen, er sei grundsätzlich gegen Entspannung. Auch Sacharow ist ja nicht, wie seine Kritiker behaupten, gegen Entspannung – er ist lediglich dafür, daß sie nicht zu neuer Unterdrückung mißbraucht wird.

Das Breschnjew-Politbüro hat von Anfang an eine unwiderstehliche Leidenschaft für Jubiläumsfeiern. an den Tag gelegt: 50 Jahre Oktober-Revolution, 100. Geburtstag Lenins, 50 Jahre Sowjetunion, 50 Jahre KGB.

Auch das Jahr 1973 ist ein Jubiläumsjahr, obwohl kein öffentlich proklamiertes: 20 Jahre sind seit dem Tode Stalins vergangen, 20 Jahre seit dem kläglichen Ende der Vorbereitungen zum letzten Stalinschen Schauprozeß (dem Ärzte-Prozeß), 20 Jahre seit dem Ausscheiden des Obersten Chefs der Geheimpolizei Berija aus dem Politbüro. Dieses heimliche Jubiläum wird nun freilich in umgekehrter Reihenfolge begangen: Erst wurde im April der KGB-Chef Andropow als Vollmitglied ins Politbüro berufen, und jetzt hat in Moskau der erste Schauprozeß der nachstalinistischen Ära stattgefunden. Die Geburt eines Diktators zeichnet sich sehr deutlich ab.

Im Jahre 1937 – 25 Jahre vor der Verhaftung seines Sohnes Pjotr (auch dies ein Jubiläum) – unterschrieb der im unterirdischen Ljubljanka-Untersuchungsgefängnis grausam gefolterte Armeekommandeur Iona Jakir das „Geständnis“, er sei ein bezahlter Nazi-Agent gewesen. Auf Grund dieser Lüge wurde er erschossen und erst nach dem XX. Parteitag postum rehabilitiert.

Methoden, mit denen das NKWD damals solche Geständnisse erpreßte, wurden auf jenem Parteitag im Chruschtschow-Referat schonungslos beim Namen genannt: „Prügeln, prügeln und nochmals prügeln.“ Hinzu kamen einfallsreichere Erfindungen: „Konwejer“ – das ununterbrochen, viele Tage und Nächte, ohne Gewährung von Schlaf andauernde Verhör durch Untersuchungsrichter, die in drei Schichten arbeiteten; „sstoika“ – dasselbe aufrechtstehend; „box“ – die Unterbringung in einer Stehzelle. Die Anwendung von Folter wurde durch einen Beschluß des Zentralkomitees der KPdSU ausdrücklich „erlaubt“ – was natürlich einer Direktive gleichkam. All dies wurde 1956 offiziell zugegeben und ist allgemein bekannt.