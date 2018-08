Inhalt Seite 1 — Messe als Lebenshilfe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hamburg

Das Stichwort hieß Lebenshilfe. Zwar waren die 800 Aussteller in erster Linie auf die Hamburger Familienmesse „Du und Deine Welt“ gekommen, um ihre Waren, die von der Kontaktlinse über die „Heilige Katze von Birma“ (Siamkatzenart) bis zum Supersessel mit eingebautem Fernseher und Stereoanlage (zum Selbstbau) reichten, direkt dem Verbraucher zu verkaufen. Doch sie wollten ihn, den kritisch gewordenen Verbraucher, auch informieren und aufklären, denn „ohne ein bißchen Lebenshilfe zieht eine Verkaufsmesse heutzutage nicht mehr“ (Messesprecherin Renate Lage).

Da warnte beispielsweise die Hamburger Verbraucherzentrale vor überhöhten Preisen: „Nachdenken – kein Geld verschenken!“ und fühlte den Konsumenten auf den Zahn: „Sind Sie eine Verbrauchermarionette?“ Und wenige Schritte weiter mahnte eine öde Sandlandschaft mit verdorrten Baumstümpfen und einem ölstinkenden Autowrack: „Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt und mehr Wasser, Erde und Luft verbraucht, als wir durften.“

Weit über 100 Organisationen, Verbände und Behörden informierten auf der Messe über die verschiedensten Lebensbereiche: Die Gewerkschaften erläuterten Ausbildungswege, Landespolitiker ihre Politik, die Bundesversicherungsanstalt lieferte per Computer sekundenschnell die Rentenberechnung, und Tierschutzvereine boten ihren vierbeinigen Verschnitt gleich zum Mitnehmen an.

In dieser Gesellschaft wollte auch die Hansestadt nicht fehlen. In der Sonderschau „Du und Deine Stadt“ gab sie einen Überblick über ihre Politik und die vielfältigen Dienstleistungen der Stadt. Theater ließen sich bei der Probenarbeit über die Schulter schauen, die Feuerwehr gab Ratschläge, und Siedlungsvorhaben mit planerischer Beteiligung von Bürgern wurden angekündigt. Ein heißer Draht verband den vom Behördenlabyrinth geplagten Hansestädter mit dem entsprechenden Sachbearbeiter.

Wenig Schritte weiter brodelte ein Chemielabor, der Besucher konnte verdorbene Lebensmittel von Chemikern untersuchen und während der Wartezeit seine Zähne von einem Universitätszahnarzt auf Sitz, Zahnstein und Karies prüfen lassen.

Die „Klarheit und die Ehrlichkeit, mit der man versucht, gesellschaftliche Probleme in den Griff zu bekommen“, hatte Bürgermeister Peter Schulz in seinem Geleitwort als ein Indiz für demokratische Reife gepriesen. Auf der Hamburger Behördenschau freilich spürte man wenig von dieser Ehrlichkeit. Denn der Mut zur Darstellung von ungelösten Problemen und von Konflikten fehlte ebenso sehr wie Selbstkritik. So blieb die Präsentation der vielfältigen Dienstleistungen der Hansestadt nicht viel mehr als eine PR-Schau: „Alle staatlichen Sportstätten können kostenlos benutzt werden!“ prahlte die Informationsschrift. Aber die Volleyballer des HSV müssen in der städtischen Alsterdorfer Halle noch immer 550 Mark Miete für ein Spiel zahlen. Und wo sind die öffentlichen Tennisplätze wie in England?