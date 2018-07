Den Brotkorb höher hängen“ geht zurück auf den Brauch der Bäcker, am Tag des Brotes einen Korb mit Backwaren an einen Baum vor dem Armenhaus zu hängen. Die Armen durften nach dem Korb springen und so viel Brot nehmen, wie sie erhaschen konnten. War in einem Jahr die Zahl der Armen besonders groß, wurde halt der Brotkorb ein bißchen höher gehängt.

Fersengeld geben“ bedeutete im Mittelalter, fahrende Sänger für Lobgedichte zu entlohnen. Als der „Ferseschmied“ Humbert Plumkuchen vom Fürsten von Meysenburg einmal für respektlose Reime seinen Lohn verlangte, rief der Fürst erbost: „Ich will ihm schon Fersengeld geben!“ und jagte den Schlingel davon.

Keine Umstände machen“ stammt aus der volkstümlichen Intimsphäre. Wollte ein junger Bursche bei einer Maid nächtigen, so pflegte sie ihn zu ermahnen, nur ja keine (anderen!) Umstände zu machen. Hätte es damals schon die Pille gegeben, wären wir heute um eine Redensart ärmer!

Joachim Schwedhelm