Von Hermann Bößenecker

Bei Europas größtem Mieder- und Wäschekonzern werden künftig Berufsmanager noch weniger als bisher – triumphieren. Die Triumph-International-Gruppe, die in den letzten Jahren eine schwere Krise durchgemacht hat und zumindest im Inland auf einem zunehmend gesättigten Markt mit immer härterem Wettbewerb operieren muß, wird sich trotz der Risiken des familienbezogenen Unternehmensstils auf ein Management aus der Familie konzentrieren.

Die beiden Familienstämme Spießhofer und Braun, die das Haus Triumph zur „Krönung“ weiblicher Oberweiten 1886 in Heubach am Fuße der schwäbischen Alb gründeten, sind eifrig dabei, das Familienkorsett wieder enger zu schnüren. Der Familiennachwuchs verlangt sein Recht.

Karl Hausner, 62, seit zehn Jahren „Generaldirektor“ des Konzerns, kündigte kürzlich seinen Rückzug aus dem Management des Miederhauses an: In „etwa zwei bis drei Jahren“, wenn er in Pension geht, soll Wolfgang Spießhofer, heute 30, an seiner Stelle das Ressort Finanzen und Verwaltung übernehmen. Der schnelle Aufstieg des jungen Mannes ist auf Eigentum gegründet: Familie Spießhofer teilt sich mit Familie Braun und einigen wenigen Aktionären in den Besitz des Triumph-Imperiums.

Die Frage, was aus seinem „Jungen Mann“ Lothar Sickinger, 44, werde, beantwortet Hausner ausweichend: Er wird wahrscheinlich nur mehr als „Vertreter“ Wolfgang Spießhofers fungieren.

Dem kontaktfreudigen Hausner war es bisher als einzigem familienfremden Manager gelungen, in das obere Führungsgremium der Gruppe, die Geschäftsführung der Triumph International Holding GmbH in München, aufzusteigen. Dort regierte er neben den beiden Brüdern Curt Braun, 70, und Herbert Braun, 63, sowie ihrem Neffen Günther Spießhofer, 36. Durch den Titel „Generaldirektor“ wurde seine dominierende Stellung auch nach außen deutlich.

Nach der Satzung des Familienvereins, der allein die Geschäftsführung der Holding beruft, erhob nun der ehrgeizige Wolfgang Spießhofer, genannt „Wolfi“, Anspruch auf einen Sitz in diesem Gremium. Denn es ist festgelegt, daß jeder der beiden Familienstämme in das Top-Management zwei Vertreter entsenden kann, wenn drei Voraussetzungen erfüllt sind: Alter mindestens 30 Jahre, Eignung und fünfjährige Tätigkeit im Unternehmen.