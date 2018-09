Inhalt Seite 1 — Aber die Gruppe kommt weiter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sage da noch einer, mit der These, es gebe heute zwei Literaturen in Deutschland, sei es so weit nicht her.

Die Wuppertaler Bühnen haben mit der westdeutschen Erstaufführung von „Die Kipper“ (geschrieben 1962 bis 1965, lange unterdrückt, Uraufführung 1972 in Leipzig), dem ersten und bekanntesten Stück des DDR-Autors Volker Braun, einen tiefen Graben erfahrbar werden lassen. Die letztlich durchaus solide Inszenierung von Günther Ballhausen und Jürgen Bosse stieß auf jene flaue Höflichkeit beim Premieren-Publikum, mit der man Exotismen zu begegnen pflegt, indem man sie bestenfalls anstaunt, sie aber zu verdauen wider gewillt noch imstande ist. Intendant Arno Wüstenhofer hatte allerdings vor der Premiere zu schwarz gesehen, als er den Auszug von Teilen des Publikums und einen möglichen Totaldurchfall prognostizierte.

Dabei handelt Brauns Stück nur an seiner kantigen Oberfläche von spezifischem DDR-Alltag, von internen Entwicklungsproblemen einer bestimmten Form von Sozialismus.

Und auch der historische und örtliche Aufhänger der „Kipper“, die Aufbaujahre in der Industrie der DDR um 1960, ist nur Eckpfeiler eines gewitzt dialektischen Bezugssystems, in dem das Verhältnis des Individuums zur Gruppe, die Möglichkeit einer Überwindung der Isolation des einzelnen, die Überwindung auch „entfremdeter Arbeit“ reflektiert wird.

Das Stück erzählt die Geschichte des Kippers Paul Bauch. (Kipper sind ungelernte Arbeiter, die mittels Hebeldruck mit Sand beladene Güterwagen „kippen“.) Doch hat Volker Braun alles andere als eine naturalistische Milieuschilderung geschrieben. Seine Figuren – Kipper, E-Lokführer, Parteifunktionäre – sprechen eine verdichtete, dem Sturm und Drang und dem Expressionismus verhaftete Sprache, nicht selten zu Extremen neigend: zum Balladesk-Lyrischen und zur Sentenz.

Die Produktionssteigerungen, die Kipper Bauch in seiner (Arbeits-)Brigade probiert und durchsetzt – das ist der Plot –, sind viel weniger ein Kapitel Problematik des Sozialismus als der Versuch eines einzelnen, gegen vorgeschriebene Normen anzugehen. Kipper Bauch will das „Unmögliche“. Die Tendenz, die er seiner Gruppe eingibt, führt zum Fortschritt. Er selbst aber scheitert in dem Moment, da er die Gruppe überfordert. Er wird ausgestoßen, aber die Gruppe ist weiter, als sie vordem war.

Brauns Stück läuft auf die Tragödie, auf das tragische Scheitern des Individuums zu, löst aber diese „bürgerliche“ Form, indem das Scheitern des einzelnen den Fortschritt des Ganzen befördert – und zwar keinen ideellen, sondern einen konkret faßbaren, in der Realität verwertbaren.