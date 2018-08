Inhalt Seite 1 — Bestseller auf dem Stellenmarkt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang Hoffmann

Deutsche Arbeiter leben gefährlich. Nahezu jeder zehnte Arbeiter in den Betrieben der Bundesrepublik muß damit rechnen, mindestens einmal im Jahr in einen Arbeitsunfall verwickelt zu werden. Allein 1972 wurden rund 2,5 Millionen Arbeitsunfälle registriert, rund 6000 Unfälle endeten sogar tödlich. Mit einem neuen Gesetz über Fachkräfte für Arbeitssicherheit will Bonn der steigenden Unfalltendenz zu Leibe rücken. Künftig müssen alle Unternehmen unabhängig von ihrer Größe Sicherheitsbeauftragte engagieren. Tausenden von Nachwuchsingenieuren eröffnen sich damit neue Chancen im Beruf.

Zwar existieren in den Großbetrieben bereits seit Jahren Sicherheitskräfte, in den mittleren und kleineren Betrieben hat sich allerdings bisher die Erkenntnis nur zögernd durchgesetzt, daß sich der Einsatz von Fachkräften für die Arbeitssicherheit bezahlt macht. In 32 Prozent aller Betriebe wurden 45 Prozent aller Betriebsunfälle, sogar 50 Prozent aller tödlichen, registriert. Nach den amtlichen Statistiken ist die Zahl der Unfälle vor allem in den mittleren Betrieben besonders hoch. Dabei entfallen auf die Arbeiter, die einen Anteil von 45 Prozent aller Erwerbstätigen haben, allein fast 80 Prozent der registrierten Arbeitsunfälle.

Großbetriebe wie Ford, Farbwerke Hoechst oder Du Pont haben seit Jahren ein umfangreiches Arbeitsschutzsystem, so daß in diesen Betrieben die Zahl der Betriebsunfälle zum Teil erheblich unter dem Bundesdurchschnitt bleibt. Große Unternehmen haben die Bestimmungen des künftigen Gesetzes bereits freiwillig erfüllt.

Daß sich auch bei mittleren Unternehmen der Einsatz eines Sicherheitsingenieurs lohnt, hat die Geschäftsleitung der Nahrungsmittelfirma Milupa im Taunus besonders deutlich erfahren. 1967 entfielen auf die damals 600 Beschäftigten noch 126 Betriebsunfälle. 1969 engagierte die Geschäftsleitung den Sicherheitsingenieur Max Köhler. Seither hat sich die Zahl der Betriebsunfälle trotz steigender Beschäftigtenzahl um die Hälfte vermindert. In dem Werk mit nun rund 800 Beschäftigten ereigneten sich 1972 nur noch 62 Unfälle. Köhler: „Jeder Unfall, der vermieden wird, spart Geld. Für ein Unternehmen lohnt es sich immer, die Betriebsunfälle in Griff zu bekommen.“

Zu den Aufgaben von Sicherheitsingenieur Köhler gehören die Analyse gefährlicher Arbeitsplätze, die Beseitigung von Unfallursachen ebenso wie die Aufklärung der Belegschaft über die Unfallverhütung. Es werden regelmäßig Kurse und Seminare im Betrieb abgehalten, durch die alle Mitarbeiter des Betriebs geschleust werden.

Sicherheitsingenieure haben neben ihrer innerbetrieblichen Aufgabe auch bei der Neuanlage von Unternehmen ein gewichtiges Wort mitzusprechen, wenn die Unternehmen die Sicherheit im Betrieb ernst nehmen. Beratende Funktionen kommen ihnen bei der Aufstellung von Sicherheitsnormen zu; denn je geringer die Unfallquellen an einer Maschine sind, desto geringer ist auch die Zahl der späteren Unfälle am Arbeitsplatz.