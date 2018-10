Paris, im August

Es ist nicht schwer zu erklären, warum die Kommunistische Partei Frankreichs eine ansehnliche Zahl von Mitgliedern im öffentlichen Dienst hat und warum es keine Regel geben kann, sie von vornherein davon auszuschließen: Die KPF war von 1945 bis 1947 Regierungspartei. Sie nutzte diese Zeit, viele Parteimitglieder in jenen Amtsbereichen unterzubringen, für die sie auch die Minister oder Staatssekretäre stellte. Seitdem sind in über 3000 Gemeinden, auch in zahlreichen großen Städten, die Bürgermeister KP-Genossen. Allein im Unterrichtswesen hat die Partei durch die mit ihr verbundene CGT oder aktive Mitglieder in anderen Gewerkschaften großen Einfluß.

Die Partei selber rechnet, daß neun Prozent ihrer Mitglieder zu den intellektuellen Berufen gehören, die meisten davon sind Lehrer. Vor wenigen Jahren gab sie an, daß rund 25 Prozent im öffentlichen Dienst beschäftigt seien, im Verkehrs- und Versorgungssektor wie auch in kommunalen Einrichtungen. Bei einer Mitgliederzahl, die zwischen 300 000 und 400 000 liegt, bleiben außerdem einige tausend Planstellen bei den gehobenen Verwaltungsdiensten, bei der Justiz und bei anderen zum Schutz der Verfassung wichtigen Einrichtungen bis hin zur Polizei für die KPF übrig. Nur die höhere Militärlaufbahn scheidet für Kommunisten aus.

Die Regierungen der IV. und V. Republik haben einige Faustregeln aufgestellt, um sich gegen die Unterwanderung durch Kommunisten und andere Radikale zu schützen. Die wichtigste dieser Regeln heißt: möglichst dort keinen Kommunisten anstellen, wo er staatliche Souveränität ausübt; dazu gehört auch die Justiz.

Die Verwaltungsgerichte schützen im Prinzip jeden Kommunisten oder Angehörigen anderer radikaler Organisationen davor, nur seiner Überzeugung wegen aus dem öffentlichen Dienst entfernt zu werden. Sie schützen ihn, wenn er nachweisen kann, daß nur seine Mitgliedschaft der Entlassungsgrund war. Die Verwaltungsgerichte wenden in diesen Fällen noch einen anderen Maßstab an: Sie gehen davon aus, daß der Beamte zu einer gewissen politischen Zurückhaltung verpflichtet ist. Ernst Weisenfeld