Von Kai D. Eichstädt

Im Gegensatz zu den Flugreise-Veranstaltern klagen die deutschen Seereise-Unternehmer nicht über den Sommer ’73. Während in der Flugtouristik die Vorjahreszahlen zum Teil gar nicht, zum Teil nur mit Mühe und Not erreicht wurden, melden die Kreuzfahrer durchweg beachtliche Zuwachsraten. Besonders erfolgreich war Seetours Hapag-Lloyd, Deutschlands großter Seereisen-Veranstalter – zu je 50 Prozent gehört das Unternehmen der Touristik Union International und der größten Reederei Deutschlands, Hapag-Lloyd. Seetours zählte Ende Juli im Vergleich zum Vorjahr 120 Prozent mehr Buchungen. Freilich sind dabei auch die Passagen und Kurzseereisen auf den Fährschiffen der DFDS(Det Forenede Dampskibsselskab)-Seaways berücksichtigt, die inzwischen über die Hälfte des Buchungsaufkommens ausmachen. Immerhin, an echten Kreuzfahrten verkauften die Frankfurter 32 Prozent mehr als im Vorjahr, insgesamt 14 148 Passagen.

Diese Zahl zeigt, daß in der Seetouristik sehr viel bescheidenere Maßstäbe angelegt werden als bei der fliegenden Konkurrenz, die mit Hunderttausenden rechnet. Aber nicht nur Seetours, auch Touropa und Neckermann, sowie die unabhängigen Veranstalter Gert-Dieter Leins und Horst-Georg Schüttler sind mit der Saison zufrieden. Und deshalb sind alle dabei, die Programme für die Sommersaison 1974 erheblich auszuweiten.

In den Reederei-Kontoren beurteilt man dagegen das Geschäft mit der Kreuzfahrt nicht ganz so euphorisch wie in Veranstalterkreisen. Die Reeder klagen vielmehr über ständig steigende Kosten und die Unmöglichkeit, die Preise zum Ausgleich in entsprechendem Maße zu erhöhen.

Besonders betroffen wurden die Reeder von der Dollarkrise. Augenfälligstes Opfer: Die Deutsche Atlantik Linie, die gezwungen war, die „Hanseatic“ zu verkaufen – ab Mai 1974 wird sie als „Doric“ unter der Flagge der Home-Lines von der Touropa eingesetzt.

Für die europäischen Kreuzfahrt-Passagiere hat das Dollar-Dilemma allerdings eine positive Seite: Immer mehr Reeder ziehen ihre Schiffe aus dem amerikanischen Markt zurück. Die Folge: Von europäischen Häfen werden in Zukunft mehr Schiffe zu Vergnügungsfahrten in See stechen als bisher. In den Winterprogrammen schlägt sich diese Trendumkehr deutlich nieder.

Hapag-Lloyd wird beispielsweise in der Wintersaison die „Europa“ für ihre drei Karibik-Kreuzfahrten nicht in New York stationieren, sondern in Lissabon. Erstmalig auch wird die „Europa“ dabei von der portugiesischen Hauptstadt Kurs auf Rio de Janeiro nehmen.