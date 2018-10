Es war nur ein kurzer historischer Augenblick: der Einzug der beiden deutschen Delegationen im Kuppelsaal der Vereinten Nationen – 25 Jahre immerhin nach der Gründung der zwei Staaten in Deutschland. Die Welt hielt nicht den Atem an, als am Dienstag die Deutsche Demokratische Republik als 133. und die Bundesrepublik Deutschland als 134. Mitglied in den Kreis der in New York versammelten Völkerfamilie offiziell aufgenommen wurden. Längst war dieser Beitritt beschlossene Sache, die Vorbedingungen waren erfüllt. Das Ungewöhnliche an diesem ganz und gar unspektakulären Vorgang ist eher eine Nebensache: Deutschland ist das erste Land in den Vereinten Nationen, das als geteiltes Land von zwei Regierungen vertreten wird; Korea und Vietnam sind keine Mitglieder, Taiwan wurde nach der Aufnahme Pekings 1971 aus dem UN-Verband hinausgeworfen.

Sonst aber vollzog sich der deutsche Eintritt in die Weltorganisation nach einem vorher genau festgelegten Szenarium und in exakt ausgemessenen Etappen:

Am 21. Mai 1970 hatte Willy Brandt in Kassel Willi Stoph in einem Memorandum unter Punkt 20 vorgeschlagen: „Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik werden auf der Grundlage des zwischen ihnen zu vereinbarenden Vertrages die notwendigen Vorkehrungen treffen, um ihre Mitgliedschaft und Mitarbeit in internationalen Organisationen zu regeln.“ Auch in dem sogenannten Bahr-Papier zum 1970 abgeschlossenen deutschsowjetischen Vertrag war im Punkt sieben von den unabdingbaren Voraussetzungen eines gleichzeitigen und gemeinsamen UN-Beitritts die Rede.

Erfüllt wurden die Vorbedingungen Bonns mit dem Berliner Vier-Mächte-Abkommen, das auch die Mitvertretung West-Berlins durch die Bundesregierung in der UN duldet, und durch den Grundvertrag zwischen den beiden deutschen Staaten. Daraufhin stellten Bonn wie Ost-Berlin im Juni beim UN-Generalsekretär Kurt Waldheim ihre Beitrittsanträge, die der Sicherheitsrat noch im selben Monat der 28. Generalversammlung zur Annahme empfahl.

In einem Brief an Waldheim hatte Außenminister Scheel vorsorglich das, Mitvertretungsrecht Bonns für West-Berlin ausdrücklich angemeldet. Als der sowjetische Chefdelegierte Malik schriftlich akzeptiert hatte, war der Weg in die Vereinten Nationen freigelegt worden, wobei freilich nicht ein für allemal ausgeschlossen werden, kann, daß es um West-Berlin in New York dann und wann auf Geheiß der DDR doch zu Reibereien kommen wird.

Die Vorgeschichte der deutschen Mitwirkung bei den UN-Organisationen reicht indessen weiter zurück als bis zum Kasseler Treffen der beiden deutschen Regierungschefs. Sie wurde allerdings einseitig von Bonn geschrieben. Die Bundesrepublik hat sich schon seit Jahren für die Vereinten Nationen engagiert, doch war diese Aktivität ein Akt der Gegenwehr: Entsprechend der Hallstein-Doktrin galt es, den Einfluß der DDR auf die Vereinten Nationen und besonders auf die dritte Welt einzudämmen.

Bonn seit 20 Jahren dabei