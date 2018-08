Stoßstange an Stoßstange rückten sie in Frankfurt ein: 41 000 Autos, die nur noch schrittweise vorwärtskamen und stundenlang im Schritt fuhren, ehe sie ihr Ziel erreicht hatten. Sie quälten sich zur Frankfurter Automobilausstellung (IAA). In diesen 4.1 000 hockten 120 000 Menschen, denen, wie das bei Verkehrsstauungen so üblich ist, Freude ins Gesicht geschrieben stand. Jubelrufe gingen von Mund zu Mund: „Ja zum Auto.“ So haben es die Schreiber von Springers „Bild“ jedenfalls gehört und aufgezeichnet.

Solche Berichte glücken nur dem, der dem Volk auch dann noch genau aufs Maul zu schauen weiß, wenn die Gesichter im Dunst der Abgase kaum mehr zu erkennen sind. Es verlangt ein sehr feines Gespür für politische Zusammenhänge, wenn man Zusammenbrüche des Individualverkehrs, mögen sie auch ausgerechnet im Umkreis einer Automobilmesse stattfinden, zum Anlaß nimmt, die Kritiker unserer derzeitigen Verkehrssituation als „Alleswisser“ zu entlarven.

Es ist schon ein Segen, daß wir diese ganz und gar unabhängige Zeitung haben. Sie läßt sich weder durch 20 000 Tote noch durch 20 Milliarden Mark Sozialkosten pro Jahr davon abbringen, dem ins Auto verliebten Bürger zuzurufen: „Recht haben Sie.“ pl