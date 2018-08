Inhalt Seite 1 — Klügere Fischer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nach dem Willen der Bundesregierung sollen Kultur- und Wirtschaftsförderung mit gleichem Gewicht die zweite Dekade der Entwicklungshilfe prägen. Die Schwierigkeiten, auf die dieses Programm stößt, zeigten sich schon, als Anfang dieses Monats die deutsche UNESCO-Kommission für die Förderung der Malaiischen Kultur einen Kongreß nach Bonn einberief, an dem neben europäischen Experten vor allem Repräsentanten des „Regional Council for the Study of Malay Culture“ teilnahmen. In diesem „Council“ haben sich die fünf ASEAN-Länder (Thailand, Indonesien, Malaysia, Singapur, die Philippinen) und Madagaskar zusammengeschlossen. Die verstehen nun unter „Kultur fördern“ vor allem oder sogar ausschließlich die Förderung malaiisch-indonesischer Kultur; denn das ist schließlich der gemeinsame Hauptnenner, der sie zusammenhält. Soll diese kulturelle Förderung jedoch, wie die wirtschaftliche, den Bevölkerungen dieser Länder insgesamt zugutekommen, dann können wir von hier aus nicht die ethnischen Minoritäten ignorieren, denen gegenüber eine Forcierung des malaiisch-indonesischen Elements Unterdrückung bedeuten würde. In Malaysia sieht das, konkret, so aus:

Sie zwingen uns, ihre Sprache zu lernen, und bald werden wir auch ihre seltsame Kopfbedeckung tragen müssen“, sagte Cheng Li, der Sales-Manager für eine deutsche Nähmaschinenfirma im nördlichen Malaysia ist und – deshalb die Bitterkeit in seiner Stimme – Chinese. Wir saßen in einem Restaurant in Georgetown, dem Hauptort der Insel Penang, der in seiner Mischung aus portugiesischem, holländischem und englischem Kolonialstil inmitten subtropischer Flora wie der Idealsitz für Generationen europäischer Überseebeamten wirkt.

Cheng Lis Verachtung galt indes nicht den ehemaligen Kolonialherren des Landes, sondern den Malaien, die 51 Prozent der Bevölkerung ausmachen, in Parlament und Regierung die Mehrheit haben und die Schlüsselstellen in Verwaltung und Armee besetzt halten. Die 38 Prozent Chinesen dagegen spielen zusammen mit den knapp zehn Prozent Indern auch in Malaysia die traditionelle Rolle der Übersee-Chinesen: Im Verein mit den ausländischen Investoren kontrollieren sie Handel und Industrie; die Malaien besitzen kaum zwei Prozent des Kapitals.

Das Lokal, in dem wir saßen, hieß „Hollywood Café“ und war, dem Namen zum Trotz, ein chinesisches Lokal. „Hier“, sagte Cheng Li, „kommen die Malaien nicht herein, weil sie ja kein Schweinefleisch essen dürfen.“ Diesmal klang seine Stimme zufrieden. Er erzählte, daß die Regierung mit ihrem zweiten Fünfjahresplan ein Malaiisierungs-Programm verfügt habe, dessen Ziel die soziale und wirtschaftliche Förderung der vorwiegend auf dem Lande wohnenden malaiischen Bevölkerung sei. 1971 ist Malaiisch bereits zur alleinigen Amtssprache erhoben und zugleich beschlossen worden, es schrittweise als Unterrichtssprache einzuführen. Seitdem ist die Malaiisierung das zentrale innenpolitische Thema – auch wenn es nach den blutigen Rassenunruhen von 1969 aus der öffentlichen Diskussion verbannt worden ist. „Bald werden wir ein total malaiisches Schulsystem haben“, sagte Cheng Li, „und die chinesischen Parteien werden dann noch weiter unterdrückt werden.“

Cheng Lis Besorgnis kommt nicht von ungefähr. In allen Bereichen des malaysischen Lebens gibt es Beweise dafür, daß vor allem die Malaien um jeden Preis gefördert werden. So zum Beispiel soll die Belegschaft jeder Firma die rassische Zusammensetzung der Bevölkerung widerspiegeln, das heißt, daß Unternehmer mindestens vierzig Prozent Malaien einstellen müssen. Allerdings gibt es auch Chinesen, die sich arrangiert haben. Michael Ang etwa, ein reicher Unternehmer, teilt durchaus nicht Cheng Lis pessimistische Interpretation der innenpolitischen Lage: Er hat sogar 77 Prozent Malaien beschäftigt – „weil sie billiger sind“. Und er weiß, daß auch die heftigste Malaiisierung an der wirtschaftlichen Suprematie der Chinesen, jedenfalls auf absehbare Zeit, nichts ändern kann. Anders beurteilen die meisten Chinesen hingegen die Auswirkungen einer Kulturpolitik, die nicht nur ihre eigene Sprache und Kultur bedroht, sondern auch im Begriff ist, das Englische aus dem öffentlichen Leben mehr und mehr zu verdrängen.

Die Regierung hat Bahasa Malaysia – das in lateinischer Schrift geschriebene Malaiisch – längst zu einem Synonym für die Einheit der Nation und die politische Gleichheit hochstilisiert. Der Mantel einer gemeinsamen Sprache soll die Unterschiede zwischen den Rassen – die in diesem Fall gleichzeitig auch Klassenunterschiede sind – zudecken.

Aber erst in diesem Sommer zeigte sich wieder, wie brüchig dieses Konzept ist. Als bekannt wurde, daß mehr als die Hälfte von 27 000 Nicht-Malaien allein deswegen durch die Aufnahmeprüfung für die sechste Klasse gefallen waren, weil sie die malaiische Sprache nicht beherrschten, gab es Demonstrationen von chinesischen und indischen, Schülern. Eine Zeitlang drohten neuerliche Rassenunruhen in der Hauptstadt Kuala Lumpur.