Ich bin immer gern ins Wirtshaus gegangen.“ So erläutert Hans Eckart Rübesamen sein schriftstellerisches Engagement für Brotzeit und Bier. Zugleich bekundet er eine ebenso heftige Abneigung gegen kulinarischen Modefirlefanz wie Vorliebe fürs Gediegene, für deftige Hausmannskost und Faßbier. Man sieht ihm die langjährige Bräuhauserfahrung nicht an (seit 25 Jahren in Bayern, als Student nach München gekommen, seither im Studium der einheimischen Gastronomie weit fortgeschritten), aber man kann’s aus seinem neuesten Werk herauslesen:

Hans Eckart Rübesamen: „Der baierische Wirtshausführer – Gastliche Häuser zwischen Alpen und Donau“, Verlag Gräfe und Unzer, 167 Seiten, 19,80 Mark.

Man liest’s zum eigenen Nutzen: Rübesamen hat seine sympathischen Kenntnisse der weißblauen Gastlichkeit zu einem vorzüglich gegliederten, knapp informierenden Leitfaden für labbedürftige Entdeckernaturen verdichtet. Er empfiehlt 150 Häuser nach einem einheitlichen Bezugsschema von guter und sehr guter Küche (letzteres nur achtmal), Service, Lokalkolorit. Stichwortartig sind Lage, Parkplätze, Küchenanspruch, Spezialitäten, Biermarke, dazu als Richtwert der Preis für Schweinswürstl mit Kraut angegeben. Ein kleiner Absatz ist dem kulturellen und historischen Hintergrund des Gasthauses gewidmet. Man erfährt auch etwas über Sehenswürdigkeiten in der Umgebung sowie („Aus meinem Reise-Notizbuch“) persönliche Ansichten („Lassen Sie sich nicht vom greißlichen Schaschlik-Duft vertreiben“).

An diesem Führer besticht der knappe Informationsstil, die Beschränkung aufs Wesentliche, das Qualitätsgefühl und das unverholene Vergnügen am ehrlichen gastronomischen Handwerk. Dies ist ein Ratgeber für unverdorbene Kostgänger und gelernte Brotzeitmacher; man kann auch sagen: für alle, die des Autors Vorliebe teilen, W. B.