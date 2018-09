Die Mitbestimmungs-Diskussion bringt Rechtsunsicherheit für die Aktiengesellschaften

Von Carsten P. Claussen

Carsten P. Clausen, Vorstandsmitglied der Gerling Global Bank AG, Hamburg, ist ein bekannter Aktienrechtler und hat das Aktiengesetz von 1965 mitgeformt. Als Vorstandsmitglied des Wirtschaftsrates der CDU vertritt er in der Mitbestimmungsfrage eine andere Meinung als der Wirtschaftsrat selbst, der das Biedenkopf-Modell ebenso ablehnt, wie dies die CDU-Sozialausschüsse tun. Ein weiterer Artikel über die Modernisierung des Aktienrechtes, verfaßt von Professor Dr. Marcus Lutter, Bochum, wird in einer unserer nächsten Ausgaben zur Diskussion gegestellt werden.

Dies sind die Zahlen: 1963 hatten wir in der Bundesrepublik 2544 Aktiengesellschaften, Ende 1972 waren es noch 2271. An den deutschen Wertpapierbörsen waren 1961 644 Aktiengesellschaften amtlich notiert oder zum geregelten Freiverkehr zugelassen, Ende 1972 waren es nur noch 505. Die Gesamtzahl der Aktiengesellschaften hat sich also um 11 Prozent vermindert, die an der Börse notierten Aktiengesellschaften verringerten sich sogar um 14 Prozent. Diese deutliche Verminderung ist nicht mit den wenigen Zusammenbrüchen von Aktiengesellschaften oder einigen Fusionen zu erklären. Solche Abgänge gibt es in den USA auch. Dennoch stieg dort die Zahl der Aktiengesellschaften von Ende 1962 bis Ende 1972 von 268 000 auf 364 184, die Zahl der an den New Yorker Börsen notierten Aktien von 2577 auf 3149.

Das Siechtum der Aktiengesellschaft wird auch offenbar bei einem Vergleich mit den Gesellschaften mit beschränkter Haftung: Ende 1962 hatten wir 46 832, Ende 1972 aber 100 690 Gesellschaften mit beschränkter Haftung in der Bundesrepublik, ein Anstieg um 115 Prozent.

Also: nicht nur absolut, sondern auch vornehmlich im Vergleich zu den USA und im Vergleich zu dem starken Anstieg der Gesellschaften mit beschränkter Haftung vermindert sich die Zahl der Aktiengesellschaften; die Rechtsform stirbt langsam, aber sicher.

Dieser These mag entgegengehalten werden, daß die vorhandenen Aktiengesellschaften in dem hier untersuchten 10-Jahres-Zeitraum gewachsen seien, nämlich ihr Kapital von Ende 1961 mit 18,4 Milliarden Mark auf 32,2 Milliarden Mark zum Ende 1972 erhöht hätten; das ist immerhin ein Zuwachs von 73 Prozent, ein Zuwachs, der beweist, welche bedeutsame Finanzierungsfunktion die AG ausübt. Aber die Zahl verliert an Überzeugungskraft, weil gleichzeitig der Kurswert aller deutschen notierten Aktien von 97 Milliarden in 1961 nur auf 139 Milliarden in 1972 anstieg; das ist nur ein Plus von 40 Prozent, weniger als die Geldentwertungsrate während dieser zwölf Jahre betrug. Seit 1961 konnten alle deutschen Aktiengesellschaften im Schnitt nicht mehr als 1,6 Milliarden Mark neues Kapital durch Bareinzahlung einwerben. Zum Vergleich: Allein im Jahre 1971 haben die Steuervergünstigungen bietenden Kommanditgesellschaften für 4 Milliarden Mark Anteile verkaufen können.