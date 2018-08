Von Carl-Christian Kaiser

Bonn

„Nein“ erscholl es jedesmal im Chor, als Reinhard Appel mit der treuherzig-neutralen Miene des ehemaligen Fernseh-Moderators und jetzigen Rundfunkintendanten die Altbonner fragte, ob ihre Stadt denn Berlin werden wolle, und die Neubonner, ob die Stadt denn Berlin werden könne. Darin waren sich die Bürger der politischen Kapitale einig. Und auch in einem anderen Kardinalpunkt konnten sie die gesicherte Erkenntnis nach Hause tragen, daß sie einer Ansicht sind: Sie alle lieben Bonn.

Dabei haben sich die „Bundesbonner“ und die eingesessenen „Bönnschen“ am letzten Wochenende einmal ordentlich die Meinung sagen wollen. Zu diesem Zweck war ein geradezu raffinierter Schlachtplan entworfen worden: Friedlicher Beginn am Samstagmittag mit Jazz, Bier und Erbsensuppe aus Bundeswehrkesseln; dann aber das große Rededuell unter dem Motto „Bonn (neu) fordert Bonn (alt) heraus“; darauf besänftigendes Zwischenspiel durch die Eröffnung einer Ausstellung „Bonner Korrespondenten sammeln Kunst“; gleich darauf jedoch neue Zusammenstöße mittels einer „Bonn-Beschimpfung“ von Journalisten aus aller Herren Länder; schließlich aber zum harmonischen Ausklang ein offener Abend mit Imbiß, Tanz, Zaubereien und einer Lesung aus den Filser-Briefen über die Freuden und Leiden eines bayerischen Abgeordneten in der (bayerischen) Hauptstadt.

Ort des Kriegsgeschreis wie der Friedensschalmeien: das Rheinische Landesmuseum. Gemeinsame Veranstalter: der Deutsche Presseclub, der Landwirtschaftsverband Rheinland und die Stadt Bonn. Indes, aus der Bonn-Beschimpfung und der Bonn-Verteidigung wurde keine grimmige Philippika, sondern mehr und mehr eine gemeinsame Liebeserklärung – wenn nicht an die Bundeshauptstadt, so gewiß an das „bönnsche“ Bonn.

Walter Henkels beispielsweise, Bonner Hofchronist von Anfang an, sang ein Loblied auf die weiblichsten Eigenschaften der Bonnerinnen. Dem mochte sich Frau Renger natürlich nicht verschließen; aber als Kontrapunkt wies sie auf die vielen Damen hin, die in der Bonner Politik ihren Mann gestanden haben und stehen. Paul Wilhelm Wenger vom Rheinischen Merkur, sonst ein Polemiker ohne Gnade, behandelte die solide Ensemblearbeit des Städtischen Theaters so verständnisvoll, daß seinem Kontrahenten, dem Intendanten Hans-Joachim Heyse, nur ein Kalauer blieb: das Konkurrenztheater Bundestag sei vorläufig gegenüber den Städtischen Bühnen viel wirksamer.

Karl Garbe, spiritus rector des Bonn-Journal, nahm sich zu dem Thema, ob Bonn denn eine hauptstädtische Gesellschaft habe, die Auswahlpraktiken des Bonner Protokolls vor: „Dies ist keine Gesellschaft mit beschränkter Hauptstadt, sondern eine Hauptstadt mit beschränkter Gesellschaft.“ Dazu bemerkte wiederum Heinrich Lützeler, Bonner Kunsthistoriker und für alles zuständig, was auch nur im entferntesten mit dem rheinischen Naturell zu tun hat, die „Bönnschen“ seien kraft jahrhundertelanger Fremdherrschaft seit langem eine undemokratische Gesellschaft.