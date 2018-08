Von Nguyen Khac Vien

Während die Propaganda in Saigon unentwegt eine neue Offensive der Nordvietnamesen beschwört, mehren sich die Anzeichen, daß die Machthaber in Hanoi bereits vom Krieg auf den Frieden umgeschaltet haben. Ein Indiz dafür ist dieser Artikel eines nordvietnamesischen Journalisten, des Chefredakteurs vom „Courrier du Vietnam“ und der Zeitschrift „Etudes vietnamiennes“ in Hanoi.

Präsident Nixon wußte, was er tat, als er 1972 die Bombardierung der Republik Nordvietnam anordnete. Mit Ausnahme des Zentrums von Hanoi, das aus offensichtlichen Gründen der internationalen Politik verschont blieb, wurden alle anderen städtischen und industriellen Ballungsräume – darunter auch die Peripherie Hanois – systematisch zerstört. Praktisch müssen alle Städte wiederaufgebaut, alle industriellen Einrichtungen von Bedeutung neu errichtet werden.

Wir müssen zuerst die dringendsten Probleme lösen und vor allem die Menschen unterbringen; doch wir müssen den Wiederaufbau auch langfristig und mit Blick auf die Zukunft planen. Wie können diese zwei Erfordernisse miteinander in Einklang gebracht werden?

Ein Elektrizitätswerk ist beschädigt. Es wäre das beste, es abzureißen und ein ganz neues zu errichten. Das kann sich jedoch nur ein „entwickeltes“ Land leisten, das über Elektrizität im Überfluß verfügt. Für Vietnam geht es zunächst einmal darum, rasch Elektrizität überhaupt zur Verfügung zu haben. Die Errichtung eines neuen Elektrizitätswerks würde fünf Jahre dauern. Wir müssen daher das zerbombte Werk notdürftig zurechtflicken; es wird einige Wochen lang arbeiten, dann werden erneut Reparaturen durchgeführt werden müssen und immer weiter so. Die Kosten sind im Endeffekt höher, aber es bleibt uns nichts anderes übrig.

Manche haben relativ klare Vorstellungen davon, wie Vietnam im Jahre 1985 oder im Jahre 2000 aussehen wird. Im Jahre 1985, sagen sie, wird unser Land die erste industrielle Revolution hinter sich gebracht haben und bereits Elemente der zweiten aufweisen. Im Jahre 2000 werden wir den Anschluß an das technologische und industrielle Weltniveau gefunden haben. Das heißt, wir werden, ohne daß wir das Pro-Kopf-Produktionsniveau der entwickelten Länder erreicht haben, in der Lage sein, technisch all das zu verwirklichen, was die anderen Länder tun können.

Die sozio-ökonomischen Strukturen des Sozialismus sind bereits vorhanden, sie haben erfolgreich den Prüfungen des Krieges standgehalten. In diesem Rahmen können wir jetzt das entwickeln, woran es in Vietnam am meisten mangelt: Technologie und moderne Wissenschaft.