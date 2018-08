Von H. D. Trosse

Im August war Moskau Mittelpunkt eines sportlichen Großereignisses. Zehn Tage lang kämpften die besten Studentensportler der Welt bei der diesjährigen Universiade um Meistertitel und Medaillen. Auch wenn die Universiade nicht den spektakulären Charakter Olympischer Spiele besitzt, haben es sich die Russen nicht nehmen lassen, der Sportwelt eine Mini-Olympiade zu präsentieren. Nichts unterstrich diese Absicht deutlicher, als die Eröffnungsfeier à la München im Moskauer Leninstadion.

Abgesehen davon, daß es den Russen bei dieser Schau um Interessen und Image ging – sie bemühen sich um die Ausrichtung Olympischer Spiele – haben sie ein weiteres Mal unmißverständlich deklariert, welchen gesellschaftlichen Stellenwert der Wettkampfsport mit allen seinen Varianten im sozialistischen Lager hat.

Der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband (ADH), Mitglied des Internationalen Studentensportverbandes, der als Dachorganisation rund 300 000 Studentensportler der Bundesrepublik vertritt, hat mit 86 Teilnehmern an dieser Universiade teilgenommen.

An und für sich ein Vorgang, über den es keine Diskussion geben sollte – abgesehen vielleicht von der Analyse der Erfolgsskala unserer Athleten – weil der ADH damit seinen Verpflichtungen nachgekommen ist, die sich aus der Mitgliedschaft zum Internationalen Studentensportverband ergeben.

Was diesen Vorgang aber in den Mittelpunkt einer Diskussion rückt, ist die Frage, ob künftig je wieder deutsche Studentensportler an Universiaden teilnehmen werden. Wer die Entwicklung an den Universitäten der Bundesrepublik aufmerksam verfolgt, wird registriert haben, daß mit der allgemeinen Reformbewegung auch der Studentensport in das Schußfeld massiver Kritik von Seiten der extremen Linken geraten ist.

Vordergründig richten die Kritiker ihre Angriffe auf die Überbetonung des Leistungsgedankens im Studentensport. Auf eine Kurzform gebracht, bedeutet das nichts anderes, daß der Wettkampfsport und damit der Leistungssport aus Prestigegründen einseitig durch die herrschende Klasse gefördert und damit als „systemstabilisierend“ abzulehnen, ja zu bekämpfen sei.