Das chilenische Lehrstück wird Folgen haben. Es wird in der ganzen Welt verstanden werden. Wer seinen Unterdrückern an die Gurgel will, muß die Gurgel durchschneiden. Hans Magnus Enzensberger in „konkret“

Alles über Watergate

Im Sommer saß die amerikanische Schriftstellerin Mary McCarthy bei den Ervin-Hearings in Sachen Watergate und berichtete darüber in sechs Folgen für die britische Wochenzeitung „Observer“. Nun hat sich der andere amerikanische Romancier, der kein aktuelles Thema ausläßt, offenbar der Watergate-Affäre angenommen: Norman Mailer wurde während der Vernehmungen auf der Zuschauertribüne gesichtet. Wird daraus ein Buch, und sollte auch Mary McCarthy ihre Reports zu einem Buch bündeln, so wird der deutsche Verlag der beiden Autoren, Droemer Knaur in München, 1974 ein Watergate-Jahr veranstalten müssen, denn er hat bereits die Papers jener beiden Reporter der „Washington Post“ erworben, die den ganzen Skandal zutage förderten. Auch Bertelsmann will an Watergate teilhaben und bringt einen Schlüsselroman von Joseph DiMona, der schon im Frühjahr 1974 erscheinen kann, weil es eben fast ein Roman ist, bei dem der tatsächliche Ausgang der Sache nicht abgewartet werden muß.

Summerhill ohne Neill

Fast neunzig Jahre alt, starb am Sonntag A. S. Neill, der schottische Pädagoge und Vorkämpfer der unautoritären Erziehung (die Übersetzung „anti-autoritär“ bezeichnete er als eine Fehlinterpretation seiner Absichten). Mehr als alle Theorien galt ihm die Praxis. Er glaubte wirklich an das Gute im Menschen; und viele Menschen glaubten deswegen an den guten Neill. In seiner Privatschule Summerhill zeigte er eindrucksvoll, daß Schule sehr wohl ohne Zwänge auskommen, kann. Skeptiker ergänzten: solange sie von einem Neill geleitet wird. Neills Frau, Neills Tochter und Neills Vertrauenslehrer werden nun darin wetteifern, Summerhill trotzdem am Leben zu halten.

Leonardo als Reprint

Von dem teuersten Reprint aller Zeiten wird auf der kommenden Frankfurter Buchmesse ein erster Band gezeigt werden: Der amerikanische Verlag Harcourt Brace Jovanovich druckt den sogenannten Codex Atlanticus nach, Leonardo da Vincis Skizzenbuch, bestehend aus 4320 Seiten in Spiegelschrift und 2160 zum Teil farbigen Zeichnungen, auf 12 Bände verteilt – die Herstellungskosten allein schätzt man auf zweieinhalb Millionen Dollar. In vier Jahren soll das Werk fertig sein. Einen Ladenpreis hat es auch: zehntausend Dollar. Den Beinamen „Atlanticus“ verdankte das Buch seinem ozeanischen Umfang; nun gibt es also einen zweiten Grund für den Namen.