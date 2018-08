Inhalt Seite 1 — Die unsoziale „fdGO“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Richard Schmid

Die alte Carl Schmittsche Antithese Legalität und Legitimität wird in abgewandelter Form wieder aufgegriffen in dem Taschenbuch eines seriösen Rechtsanwalts und Bremer Staatsrechtsprofessors:

Ulrich K. Preuß: „Legalität und Pluralismus; Beiträge zum Verfassungsrecht der Bundesrepublik Deutschland“; Edition Suhrkamp 626, Frankfurt a. M. 1973; 186 S., 6,– DM.

Bei Carl Schmitt hatte die wissenschaftlich getarnte Antithese den listigen Zweck, die parlamentarische Weimarer Demokratie zu diskreditieren. Preuß verfolgt eine entgegengesetzte Tendenz, nämlich die Wahrung aller einzelnen, im Grundgesetz niedergelegten Grundrechte, indem er auf Entwicklungen hinweist, die dem demokratischen Gehalt des im Jahre 1949 konzipierten Grundgesetzes seither gefährlich geworden sind.

Preuß zielt im ersten Teil des Buchs, wenn ich ihn recht verstehe, nicht auf jene Zweistufigkeit der Legalität, die den Hauptsinn der Verfassungsgerichtsbarkeit ausmacht, nämlich die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit von gewöhnlichen Gesetzen, das heißt deren Kontrolle am höheren Gesetz der Verfassung. Vielmehr glaubt er, daß sich aus dem Begriff der „freiheitlichen demokratischen Grundordnung“ (im vereinfachenden Amtsdeutsch oft fdGO genannt), der an drei Stellen des Grundgesetzes verwendet wird (Artikel 18, 21 Abs. 2, 91 GG) und den das Bundesverfassungsgericht ausführlich definiert hat (Band 2, S. 12 seiner Entscheidungen), eine „Superlegalität“ entwickle.

In jener Definition fehlen die Normen sozialer Natur, und vom Sozialstaatsprinzip ist darin nicht die Rede. Aus einem Sammelbegriff, in dem der soziale Aspekt ausgeklammert ist, sei ein „Substanzbegriff“ geworden, eine „existentielle Wertentscheidung“ sei getroffen worden, die den einzelnen Normen des Grundgesetzes „vorgelagert“ sei.

Der ursprünglich antifaschistische Charakter des Grundgesetzes sei, so Preuß, umfunktioniert worden in eine in erster Linie antikommunistische Grundordnung. „Anders kann die verfassungsstrukturell allzu lang übersehene und nur moralisierend zur Kenntnis genommene Tatsache ja gar nicht verstanden werden, daß mit wenigen Ausnahmen die Kader der faschistischen Apparate in Staat, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur ohne Schwierigkeiten in die neue freiheitliche demokratische Grundordnung‘ nicht nur integriert, sondern wiederum in den machtkonzentrierten Positionen bestätigt wurden.“